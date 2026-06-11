Bir ikon, yeniden yorumlandı

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KitchenAid, stand mikser kategorisindeki en büyük yeniliklerinden biri olan yeni Artisan Plus Stand Mikser’i, Eataly İstanbul’da düzenlenen özel bir davet ile tanıttı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, KitchenAid Artisan Plus’ın sunduğu yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulurken, ürünün yeni renk koleksiyonu ve gelişmiş özellikleri de detaylı şekilde paylaşıldı. KitchenAid Pazarlama Direktörü Burçin Balcı Özmen ise etkinlikte yaptığı değerlendirmede, “Artisan Plus, KitchenAid’in ikonik tasarım DNA’sını yeni nesil performans özellikleriyle bir araya getiriyor. Hassas hız kontrolü, entegre LED hazne ışığı ve geliştirilmiş aksesuarlarıyla Artisan Plus, performans, hassasiyet ve kullanıcı deneyimini şimdiye kadarki en üst seviyeye taşıyan stand mikserimiz olarak öne çıkıyor. Bizim için bu lansman, bir ürün yeniliğinden çok daha fazlasını; mutfakta yaratıcılığı destekleyen yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Artisan Plus’ın gördüğü ilgi bizi son derece heyecanlandırıyor.” dedi.

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