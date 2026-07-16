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Lezzet

Bu Tatlı Sosyal Medyayı Salladı! Viral Karpuzlu Dondurma Tarifi

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Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir tatlı arayanlar için hem pratik hem de farklı bir alternatif sunan bu tarif, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle şaşırtıyor.

Viral karpuzlu dondurma tarifi, karpuzun doğal serinliğini sütle buluşturarak buzlu, hafif ve kaşık kaşık yemesi keyifli bir kıvam oluşturuyor. İlave şeker gerektirmeyen yapısı, kısa hazırlık süresi ve eğlenceli sunumuyla özellikle yaz sofralarında ilgi gören bu tarif, sosyal medyada popüler olmasının hakkını veren lezzetiyle denemeye değer seçenekler arasında yer alıyor. Peki; viral karpuzlu dondurma nasıl yapılır? İşte viral karpuzlu dondurma tarifi ve malzemeleri...


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