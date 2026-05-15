Geleceğe hızlı geçiş: Alpha 45

Atina merkezli tekne üreticisi Technohull için “maksimum hız”, yalnızca bir slogan değil, her yeni modelin gelişimine yön veren bir felsefe olarak öne çıkıyor.

Pek çok tekne sahibinin nihai sürüş deneyimi için Technohull’u tercih etmesinin ardında da bu vizyon yer alıyor. Konfor, lüks ve açık deniz performansını bir araya getiren yeni Alpha 45, 13,80 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor. Kardeş modellerinin DNA’sını taşıyan Alpha 45, spor bir tekneyle günübirlik tekne arasındaki ideal dengeyi kuruyor. Dörtlü 500 HP gücündeki dıştan takma motorlarıyla 85 knot’ın üzerinde hızlara ulaşabilen model, tüm hava koşullarında güvenli seyir imkânı sunuyor. Optimize edilmiş en-boy oranı sayesinde, spor bir tekneye kıyasla daha ferah yaşam alanları ve esnek güverte yerleşimleri sağlıyor.

DENİZDEKİ ÖZGÜRLÜK

Itama 70, sudaki özgürlük kavramına yeni bir anlam kazandırırken, “open” yat anlayışını gerçek anlamda yaşanabilir bir alana dönüştürüyor. Yenilenen Itama serisinin beş modelinden ikincisi olan bu özel model, su üzerinde geçirilen zamanın kalitesini önceliklendiren deniz tutkunlarına hitap ediyor. Projenin çıkış noktası, mevcut alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan yerleşim planları oluşturmak. Bu yıl 17-25 Ocak’taki Boot Düsseldorf’ta tanıtılan Itama 70, Piero Ferrari liderliğindeki Ferretti Grubu ürün strateji komitesiyle grubun mühendislik departmanı arasındaki iş birliğinin ürünü.

Yatın dış tasarımı Vallicelli Design, iç mekânlarıysa IdeaeItalia imzası taşıyor. Markanın köklü mirasını yansıtan dış hatlar korunurken, modern dokunuşlarla güncellenmiş bir silüet sunuluyor. Geniş güneşlenme alanının güverteye kusursuz entegrasyonu ve gövde boyunca uzanan yan camlar, profile zarif ve çağdaş bir karakter kazandıran, öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.