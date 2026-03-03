Bmag Logo
Girl in Red kimdir? Marie Ulven Ringheim’in müzikal yolculuğu

Kırmızının tüm tonlarını hem tarzında hem de müziğinde cesurca kullanan Girl in Red, indie pop sahnesinin en özgün isimlerinden biri. Gerçek adı Marie Ulven Ringheim olan Norveçli sanatçının sahne korkusundan Grammy adaylığına uzanan yolculuğunu, hayallerini ve müziğini şekillendiren 15 dikkat çekici detayı mercek altına aldık.

Yazı: İrem Naz Güvel

Gerçek adı Marie Ulven Ringheim olan Girl In Red, Norveçli.

16 Şubat 1999 doğumlu.

İlk performansını altı yaşında gerçekleştirmiş. “Hayatımda ilk kez performans sergileyecektim ve çok gergindim. Sesim gerçekten titriyordu, bu yüzden ağlayarak sahneden kaçtım ve yıllarca performans göstermedim” diye ilk sahne macerasını anlatıyor.

Müziğe başlamasında ona ilham olan bir sanatçı olmamış. Sadece bir şeyler yaratma fikri çok ilgisini çekmiş.

İlk gitarını 2012 yılında büyükbabasından Noel hediyesi olarak almış. Ancak klavyeye olan ilgisini kaybedene kadar çalmaya başlamamış.

Lisedeyken gitar ve şarkı yazarlığına ilgisi artmadan önce öğretmen olmayı istiyormuş.

Kendi kendine piyano ve gitar çalmayı öğrenmiş.

“Girl In Red” ismi, bir arkadaşıyla buluşacağı sırada aklına gelmiş. Kalabalık bir ortamda arkadaşı onu bulmaya çalışıyormuş. O da, arkadaşı onu bulabilsin diye “Üstümde kırmızı bir şey var” anlamında “Kırmızılı kız” mesajını atmış. Bu isim hoşuna gidince sahne adı olarak kullanmaya başlamış.

King Princess ile işbirliği yapmak istiyor. Anı zamanda Taylor Swift ile de ortak bir şarkı yazmak hayalleri arasında.

2019’da Conan Gray ile birlikte Kuzey Amerika turnesine çıkmış.

Bernese Dağ Köpeği türünde sevimli bir dostu var. Adı da Burner.

İlk EP’si “Chapter 1”ı 2018’de, “Chapter 2” adını taşıyan ikinci EP’sini de 2019’da yayınladı.

İlk stüdyo albümü “If I Could Make It Go Quiet”ı 2021’de yayınlandı.

2020 Norveç Grammy Ödülleri’nde En İyi Yeni Sanatçı dalında aday gösterildi.

Billie Eilish’in harika biri olduğunu düşünüyor. “Billie şu anda bir tür devrime öncülük ediyor. Onun gibi kendini yenileyebilen sanatçılar çok önemli” diye Billie hayranlığını dile getiriyor.

