Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı: Trafik Ümit Burnu’na kayıyor

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesiyle deniz ticaretinde rotalar değişmeye başladı. Körfez geçişlerinden uzaklaşan ticari gemiler daha uzun bir güzergâh olan Ümit Burnu’na yönelirken, bu rotadaki gemi trafiği hızla arttı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını bildirdi.