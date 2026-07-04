Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Ekonomist

Kurumlar vergisinde kapsamlı düzenleme: Üretim, ihracat ve halka arzda yeni teşvikler

İçeriği Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle vakıf üniversitesi hastanelerine tanınan kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek. Düzenleme kapsamında serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, transit ticaret, tarımsal üretim ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren şirketler için ise yeni kurumlar vergisi istisna ve indirimleri uygulanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle kurumlar vergisi uygulamalarında önemli düzenlemelere gidildi.

Benzer Haberler

Varlık barışında yeni dönem: Bildirim ve vergi süreci belli oldu

04.07.2026Genel

Telefon tutucusu, araç kamerası, multimedya ekranı... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu

03.07.2026Genel

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te: En düşük emekli maaşı teklifi belli oldu

03.07.2026Genel

BDDK'dan Evim sistemine yeni düzenleme: Erken teslimat şartı değişti, ödeme oranı arttı

01.07.2026Genel

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı

01.07.2026Genel

Bakan Mehmet Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: "Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

30.06.2026Genel

Emekli maaş zammı 2026: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte zam senaryoları...

29.06.2026Genel

TÜİK açıkladı: Haziran ayında ekonomik güven yükselişini sürdürdü

29.06.2026Genel

İkinci el piyasasında yeni dönem: Teknolojik ürünlerde cayma hakkı genişliyor, tüm süreçler kayıt altına alınacak

27.06.2026Genel

“Bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak”

26.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş