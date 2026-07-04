Genel 1 dk okunma süresi

Kurumlar vergisinde kapsamlı düzenleme: Üretim, ihracat ve halka arzda yeni teşvikler

İçeriği Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle vakıf üniversitesi hastanelerine tanınan kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek. Düzenleme kapsamında serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, transit ticaret, tarımsal üretim ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren şirketler için ise yeni kurumlar vergisi istisna ve indirimleri uygulanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle kurumlar vergisi uygulamalarında önemli düzenlemelere gidildi.