Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk artış
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara yükselirken, artış tutarı 6 milyar 306 milyon dolar olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası rezervleri 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi.
İş ve ekonomi dünyasını bir araya getiren UEZ 2026 bu akşam başlıyor
09.04.2026Genel
Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor: 7 finalist açıklandı! İşte o modeller ve fiyatları...
09.04.2026Genel
Dev eğlence şirketi işten çıkarmalarla gündemde: Bin çalışanın işine son verilecek
09.04.2026Genel
Sürücülerin dikkatine: Standart dışı plakalar artık ücretsiz değiştirilecek
09.04.2026Genel