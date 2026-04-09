Norveç derin deniz madenciliğini erteledi

Norveç, Atlas Okyanusu’nda planlanan derin deniz madenciliği faaliyetlerini en erken 2029 yılına kadar askıya alarak, bölgenin ekosistemlerini ve okyanus tabanında uzun süreli karbon depolayan doğal yapıları koruma yönünde önemli bir adım attı.

Bilim insanlarının henüz tam olarak çözümlenememiş derin deniz yaşamının madencilik çalışmalarıyla kalıcı biçimde zarar görebileceği uyarılarını dikkate alan Norveç, ekonomik potansiyel taşıyan deniz tabanı minerallerinin çıkarılmasını erteleyerek, çevresel riskler konusunda daha kapsamlı bilimsel değerlendirmelerin yapılmasına zaman tanımış oldu.