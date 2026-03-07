Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Lezzet

Paçanga Böreği Tarifi

İçeriği Paylaş

Çıtır yufkası ve içindeki pastırma ile eriyen kaşar peynirinin uyumuyla hazırlanan paçanga böreği tarifi, özellikle kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ve davet menülerinde sıkça tercih edilen lezzetlerden biridir. Kızartıldığında dışı altın renginde çıtır bir doku kazanırken içindeki peynirin yumuşaklığı ve pastırmanın aromasıyla oldukça iştah açıcı bir tat ortaya çıkar.

Evde pratik malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen paçanga böreği tarifi, hem sıcak servis edildiğinde hem de atıştırmalık olarak sunulduğunda sofralara lezzet katan klasik ve sevilen börek çeşitlerinden biridir. Peki; paçanga böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Benzer Haberler

Firik Pilavı Tarifi

07.03.2026Genel

Peynirli Börek Tarifi

07.03.2026Genel

Tavuk Şiş Tarifi

07.03.2026Genel

Etli Kuru Fasulye Tarifi

06.03.2026Genel

Kabak Mücver Tarifi

06.03.2026Genel

Basma Kadayıf Tarifi

06.03.2026Genel

Havuçlu Kek Tarifi

06.03.2026Genel

Pırasalı Börek Tarifi

06.03.2026Genel

Tam Ölçülü Poğaça Hamuru Tarifi

05.03.2026Genel

Narlı Mor Lahana Salatası Tarifi

05.03.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey GirlHistory Of War

 

How It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomist

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiBSeriesBSeriesB RollBrollUserGiriş