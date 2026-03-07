Genel 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Paçanga Böreği Tarifi

Çıtır yufkası ve içindeki pastırma ile eriyen kaşar peynirinin uyumuyla hazırlanan paçanga böreği tarifi, özellikle kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ve davet menülerinde sıkça tercih edilen lezzetlerden biridir. Kızartıldığında dışı altın renginde çıtır bir doku kazanırken içindeki peynirin yumuşaklığı ve pastırmanın aromasıyla oldukça iştah açıcı bir tat ortaya çıkar.

Evde pratik malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen paçanga böreği tarifi, hem sıcak servis edildiğinde hem de atıştırmalık olarak sunulduğunda sofralara lezzet katan klasik ve sevilen börek çeşitlerinden biridir. Peki; paçanga böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...