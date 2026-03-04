Paris Moda Haftası: Saint Laurent kırmızı halısında ünlü stilleri
Paris Moda Haftası’nın görkemli finaline imza atan Saint Laurent, davetli listesiyle her sezon olduğu gibi bir "yıldızlar geçidi" yaşattı. Ancak bu kırmızı halı, alışılagelmiş o gösterişli, kabarık ve renk cümbüşü içindeki törenlerden çok daha farklı bir ruha sahipti.
Paris Moda Haftası kapsamında Saint Laurent defilesi gerçekleşti. Dün gece YSL için Anthony Vaccarello’nun "boudoir" esintili koleksiyonu sunuldu.
Kırmızı halıda yürüyen her isim, birer moda figürüne dönüştü. İşte Saint Laurent kırmızı halısında ünlü stilleri...
Serenay Sarıkaya
Olivia Wilde
Kate Moss
Rosé
Rosie Huntington-Whiteley
Nadia Lee Cohen