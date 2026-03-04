Eğlence 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Paris Moda Haftası: Saint Laurent kırmızı halısında ünlü stilleri

İçeriği Paylaş

Paris Moda Haftası’nın görkemli finaline imza atan Saint Laurent, davetli listesiyle her sezon olduğu gibi bir "yıldızlar geçidi" yaşattı. Ancak bu kırmızı halı, alışılagelmiş o gösterişli, kabarık ve renk cümbüşü içindeki törenlerden çok daha farklı bir ruha sahipti.

Paris Moda Haftası kapsamında Saint Laurent defilesi gerçekleşti. Dün gece YSL için Anthony Vaccarello’nun "boudoir" esintili koleksiyonu sunuldu. Kırmızı halıda yürüyen her isim, birer moda figürüne dönüştü. İşte Saint Laurent kırmızı halısında ünlü stilleri...





Serenay Sarıkaya Olivia Wilde

Kate Moss

Rosé

Rosie Huntington-Whiteley

Nadia Lee Cohen

