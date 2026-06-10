Saçlarınızın güç şifresi: Hızlı ve sağlıklı uzama için kolajen mi, biyotin mi?

Gür, parlak ve hızla uzayan saçlar, zamansız güzellik algısının her dönem en güçlü simgelerinden biri olmuştur. Ancak mevsim geçişleri, günlük hayatın stresi ve yanlış beslenme alışkanlıkları saçlarımızın gücünü kaybetmesine ve uzama hızının yavaşlamasına neden olabilir. İşte tam bu noktada, saç bakım rutinimize dahil ettiğimiz takviyeler devreye giriyor.

Son yıllarda güzellik ve wellness dünyasının en çok karşı karşıya gelen, kulislerde en çok tartışılan iki dev ismi var: Kolajen ve Biyotin.

Peki, saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzaması için gerçek kazanan hangisi?