Tavuk Göğsü Tarifi

Sütle hazırlanan yumuşacık kıvamı ve hafif aromasıyla Türk mutfağının en sevilen klasik tatlılarından biri olan tavuk göğsü tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de farklı dokusuyla sofralarda her zaman özel bir yere sahiptir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tavuk göğsü tarifi, lif lif didiklenen tavuk eti sayesinde kendine özgü pürüzsüz bir kıvam kazanırken, süt ve pirinç unu ile birleşerek hafif ama doyurucu bir tatlıya dönüşür.

Dinlendikçe kıvamı daha da güzelleşen tavuk göğsü tarifi, üzerine serpiştirilen tarçın ile servis edildiğinde klasik ama vazgeçilmez bir lezzet sunar. Peki; tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...