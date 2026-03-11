Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Lezzet

Tavuk Göğsü Tarifi

İçeriği Paylaş

Sütle hazırlanan yumuşacık kıvamı ve hafif aromasıyla Türk mutfağının en sevilen klasik tatlılarından biri olan tavuk göğsü tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de farklı dokusuyla sofralarda her zaman özel bir yere sahiptir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tavuk göğsü tarifi, lif lif didiklenen tavuk eti sayesinde kendine özgü pürüzsüz bir kıvam kazanırken, süt ve pirinç unu ile birleşerek hafif ama doyurucu bir tatlıya dönüşür.

Dinlendikçe kıvamı daha da güzelleşen tavuk göğsü tarifi, üzerine serpiştirilen tarçın ile servis edildiğinde klasik ama vazgeçilmez bir lezzet sunar. Peki; tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Benzer Haberler

Bakla Tarifi

11.03.2026Genel

Fırında Tavuk Tarifi

11.03.2026Genel

Arap Tava Tarifi

11.03.2026Genel

Çeri Domatesli Körili Somon Tarifi

11.03.2026Genel

Pideli Köfte Tarifi

10.03.2026Genel

Kıymalı Makarna Tarifi

10.03.2026Genel

Kartalaç Tarifi

10.03.2026Genel

Paçanga Böreği Tarifi

07.03.2026Genel

Firik Pilavı Tarifi

07.03.2026Genel

Peynirli Börek Tarifi

07.03.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey GirlHistory Of War

 

How It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomist

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş