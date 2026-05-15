Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, yerli ayçiçeği tohumlarının üreticiler tarafından her geçen yıl daha fazla tercih edildiğini belirterek, milli tohumculuğun sektörde kendisini ispatladığını söyledi.

Toruk, Kepenekli Mahallesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ayçiçeği tohumu çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını, 2021'den itibaren ise ürünlerin sahada kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Yerli tohumların Trakya başta olmak üzere farklı bölgelerdeki üreticilerden yoğun ilgi gördüğünü aktaran Toruk, özellikle kuraklık ve su kısıtlılığı nedeniyle Anadolu’da ayçiçeği ekimine yönelimin arttığını dile getirdi.

Üreticilerin verimden memnun kaldığını belirten Toruk, "İlk başladığımızda pazar payımız yüzde 2 seviyelerindeydi. Bugün yüzde 15'lere ulaştık. Bu, sektör açısından çok önemli bir başarı. Yerli hibrit ayçiçeği tohumları artık pazarda kalıcılığını ortaya koydu." dedi.

Toruk, yerli tohum üreten firmaların hem teknoloji hem de yeni çeşit geliştirme konusunda uzmanlaştığını belirterek, Türkiye genelinde Tarım ve Orman il müdürlükleri ile çiftçi kuruluşlarından yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Ayçiçeği ekimlerinin ülke genelinde yakından takip edildiğini ifade eden Toruk, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde ve bakanlık iş birliğiyle yürütülen yerli ayçiçeği üretimi çalışmalarında 16 firmanın yer aldığını dile getirdi.

Toruk, yerli tohumculukta hedeflerinin pazar payını daha da büyütmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 2'den yüzde 15'e nasıl geldiysek hedefimiz yüzde 60’lara ulaşmak. Artık Türkiye’de hibrit ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılık büyük ölçüde sona erdi. Milli hibrit ayçiçeği tohumu kendisini ispatladı ve bundan sonra da büyüyerek yoluna devam edecek."

