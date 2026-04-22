Zamanı ölçenler kaybolur, zamanı yakalayanlar kazanır

Bu sayıda sizlere kadim bir meslekten bahsedeceğim. Bir çoğumuz bugün bu mesleğin icra edildiği yerlerde kahvemizi çayımızı yudumlarken aslında teknolojinin meslekleri nasıl değiştirdiğine istemeden şahit oluyoruz.

Çalıştığı yer ise muvakkithane. Osmanlı şehirlerinde camilerin yanında bulunan bu küçük yapılar, aslında dönemin en önemli bilgi merkezlerinden biriydi. Muvakkitler namaz vakitlerini belirlemekle görevliydi. Ama yaptıkları iş sanıldığından çok daha karmaşıktı. Güneşin konumu, gölge boyları, astronomik hesaplar ve takvimler kullanılarak günün doğru vakitleri hesaplanırdı.

Sabahın erken saatleri… İstanbul’da henüz sokaklar tam uyanmamış. Bir caminin avlusunun yanında küçük bir odada bir adam masasına eğilmiş durumda. Önünde usturlap, cetveller ve astronomik tablolar var. Güneşin ufuktaki konumunu dikkatle inceliyor. Birazdan şehrin ritmini belirleyecek bir hesap yapacak. O kişi muvakkit.

Bu yüzden birçok muvakkit aynı zamanda matematikçi ve astronomdu. Bu bağlamda işinin erbabı ve oldukça sofistike bir meslek grubundan bahsediyoruz. Şehrin günlük hayatı onların hesaplarına göre akardı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru bir şey değişti. Mekanik saatler yaygınlaşmaya başladı. Cep saatleri ortaya çıktı. Duvar saatleri evlere girdi. Şehrin en önemli ve sembolik yapıları saat kuleleri olmaya başladı. Bir noktadan sonra vakti öğrenmek için bir muvakkite gitmeye gerek kalmadı. Teknoloji, bu mesleği sessizce ortadan kaldırdı. Ne bir devrim oldu. Ne bir protesto. Ne de “meslek kapanıyor” duyurusu. Zaman ölçme işi insanlardan makinelere geçti.

Bugünün muvakkitleri

Bugün benzer bir dönüşümün içindeyiz. Yapay zeka, yazılımcıların, tasarımcıların, analistlerin, hukukçuların ve hatta yatırımcıların yaptığı birçok işi yeniden tanımlıyor. Kod yazmak, metin üretmek, veri analiz etmek, müşteri destek mesajlarını yanıtlamak, hatta yatırım fırsatlarını filtrelemek… Bunların önemli bir kısmı artık makineler tarafından yapılabiliyor. Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri kısa süre önce teknoloji dünyasında yaşandı.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, CEO’su olduğu fintek şirketi Block’ta yaklaşık 4 bin çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Bu sayı şirketin yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyordu. Dorsey bu kararı, yapay zeka sayesinde daha küçük ekiplerin çok daha yüksek verimle çalışabildiği yeni bir organizasyon modeline geçiş olarak tanımladı. Şirketin çalışan sayısı yaklaşık 10 binden 6 bin civarına düşürülürken Dorsey, organizasyonların gelecekte daha küçük, daha düz ve daha çok yapay zeka destekli olacağını savundu. İlginç olan ise piyasanın verdiği tepkiydi.

Layoff açıklamasının ardından şirketin hisseleri gün içerisinde yüzde 25 yükseldi ve yatırımcılar verimlilik artışı beklentisini fiyatladı. Bu örnek bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Teknolojik dönüşümler sadece ürünleri değil şirketlerin organizasyon yapısını da değiştiriyor. Bugünün şirketlerinde soru artık şu değil: “Bu işi kim yapacak?” Soru şu: “Bu işi insanlar mı yapacak, yoksa makineler mi?”

Meslekler nasıl ortadan kaybolur?

Tarih bize mesleklerin nasıl ortadan kaybolduğunu oldukça net gösteriyor. Genellikle süreç üç aşamada gerçekleşir:

1. Yardımcı araçlar ortaya çıkar: Teknoloji önce insanlara yardımcı olur. Verimlilik artar.

2. Araçlar işi yapabilir hale gelir: İnsanlar işi yapan değil işi kontrol eden konuma geçer.

3. Araçlar işi devralır: İnsanlar başka alanlara yönelir. Muvakkitlik mesleği bu üç aşamayı yaşadı. Bugün ise aynı süreç onlarca meslek için aynı anda yaşanıyor. Ve bu sefer değişim yavaş değil üstel hızda. Ancak tarih bize başka bir şey daha söylüyor. Teknoloji meslekleri yok etmekten çok meslekleri dönüştürür. Muvakkitlik ortadan kalktı ama saat teknolojisi doğdu, saat ustaları ortaya çıktı, saat üreticileri doğdu, kronometre teknolojisi gelişti, küresel zaman standartları oluştu.

Bugün yapay zeka da benzer bir dönüşüm yaratıyor. Beş yıl önce neredeyse hiç konuşulmayan meslekler bugün hızla büyüyor. AI ürün yöneticiliği, model eğitimi ve veri kürasyonu, yapay zeka güvenliği, prompt mühendisliği, AI entegrasyon danışmanlığı ihtiyacı artıyor. Bu durumda “Hangi meslekler ortadan kalkacak” yerine “Yeni muvakkithaneler nerede kuruluyor” diye sormamız lazım. Başka bir deyişle: Geleceğin kritik bilgi merkezleri nerede oluşuyor?

Girişimciler için bir harita

Teknolojik dönüşümler sırasında genellikle üç tip girişim ortaya çıkar:

1. Eski işi daha hızlı yapanlar: AI müşteri destek araçları, otomatik kod üretimi, içerik üretim platformları gibi çözümler bu kategoriye girer.

2. Eski işi tamamen ortadan kaldıranlar: AI araştırma araçları, otomatik veri analizi platformları veya AI muhasebe çözümleri gibi ürünler eski iş modellerini gereksiz hale getirir.

3. Yeni kategori yaratanlar: En büyük şirketler genellikle bu kategoriden çıkar. Google, arama motorunu yarattı. Uber, şehir içi ulaşımı yeniden tanımladı. OpenAI, bilgi üretimini dönüştürüyor. Bu şirketler sadece bir problemi çözmez.

Yeni bir pazar yaratırlar. Muvakkitler zamanın en iyi uzmanlarıydı. Fakat zaman değiştiğinde meslekleri ortadan kayboldu. Bugün girişimciler ve yatırımcılar için en büyük risk teknolojiyi yanlış tahmin etmek değil teknolojik dönüşümün hızını küçümsemek. Çünkü tarihin bize tekrar tekrar gösterdiği bir şey var: Bazıları zamanı ölçer. Bazıları zamanı yakalar. Ve çoğu zaman kazananlar, zamanı yakalayanlar olur.

Yazı: Ata Uzunhasan