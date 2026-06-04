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2026 yılı Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu

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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 düşerek 28 milyar 103 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığının, mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat geçen ay Mayıs 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar, ithalat da yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar olarak belirlendi.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 10,1 azalarak, 50 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 15,7 düşüşle 5 milyar 599 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1,2 puan artarak yüzde 80,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 8,8 puan yükselişle yüzde 95,2, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,2 puan artışla yüzde 97,6 olarak hesaplandı.