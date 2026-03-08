32. İFSAK Kısa Film Festivali başlıyor

Türkiye’nin en köklü kısa film etkinliklerinden biri olan İFSAK Kısa Film Festivali, 32’nci yılında güçlü programıyla izleyiciyle buluşuyor.

Gösterimler, 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak İFSAK, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulchérie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. Festival, ulusal yarışma finalistlerinin yanı sıra yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgeseller, söyleşiler ve masterclass ile sinemacıları ve izleyicileri bir araya getiriyor.

32. İFSAK Kısa Film Festivali’nin Ulusal Bölümü, 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen yapımlardan oluşuyor. Kurmaca dalında 13, Belgesel dalında 11, Deneysel dalında 7 ve Canlandırma dalında 5 olmak üzere toplam 36 kısa film festival programında yer alıyor.

Uluslararası Seçki

Festivalin yarışma dışı Uluslararası Seçkisi, kadın emeği ve görünmeyen emek temalarına odaklanarak çağdaş sinemanın öne çıkan tartışma alanlarından birine dikkat çekiyor. Kadın ve beden politikalarından gündelik hayatın çoğu zaman fark edilmeyen üretim biçimlerine uzanan filmler, emeğin estetik ve politik katmanlarını birlikte düşünmeye davet ediyor. Küresel krizler, savaş ve göç konularına da temas eden yapımlar ise seçkiye bugünün dünyasına açılan çok katmanlı bir perspektif kazandırıyor. Dünyanın önemli festivallerinde ödüller kazanmış kısa filmleri buluşturan seçkide, Türkiye prömiyerini yapacak yapımlar da yer alıyor.

Uluslararası Programlar ve Konuk Yönetmenler

British Council, Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların hikâyelerini odağına alan “Reclaim, Reframe, Rejoice” seçkisiyle 32. İFSAK Kısa Film Festivali programına katkıda bulunuyor. İstanbul Cervantes Enstitüsü de kadın emeği temasına odaklanan üç filmlik özel seçkisiyle festivale katılım sağlıyor. Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, kadın yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir seçkiyle programda yer alıyor. Avusturya Kültür Ofisi ve Institut Français kısa film destekleriyle festivalin kurumsal destekçileri arasında bulunuyor. Yunanistan kısa filmleri de Sismanoğlu Megaro’da özel bir gösterim yapıyor. İtalyan Kültür Merkezi ve Com.It.Es İstanbul’un desteğiyle festivale davet edilen Marta Capossela’nın “Misure” filminin gösterimin ardından yönetmen katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. Hollanda Konsolosluğu’nun davetiyle Hollanda’dan festivale katılan Aslı Bildirici, “Rotten” filmiyle uluslararası seçkinin öne çıkan konukları arasında yer alıyor. Romanya Kültür Merkezi’nin desteğiyle festivale katılan Bogdan Mureșanu, masterclass’ın yanı sıra Dumitru Grosei ile “Çağdaş Romanya sineması ve kısa filmleri” üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

Ödül Töreni

14 Mart Cumartesi günü Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonu’nda düzenlenecek ödül töreninde 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ödüllerinin yanı sıra her yıl sinema sektörüne önemli katkı sağlayanlara verilen “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini bulacak.

Festival Kapanış

32. İFSAK Kısa Film Festivali, 15 Mart Pazar günü 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ödül alan filmlerin İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki özel gösterimleri ardından kapanış yapacak.

SÖYLEŞİLER VE ÖZEL ETKİNLİKLER

Kısadan Uzuna Söyleşisi – Konuk: Hüseyin Karabey / 9 MART 2026, 20.00-İFSAK

İlk uzun metraj filmi “Gitmek: Benim Marlon ve Brandom” ile Tribeca Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan, “Sesime Gel” ile birçok festivalden “En İyi Film” ve “Seyirci Ödülü”ne uzanan Hüseyin Karabey; uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan üretimiyle çağdaş Türkiye sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Yönetmen aynı zamanda Türkiye’de ve yurt dışında yürüttüğü atölyelerle eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yönetmenin Hiçbir Karanlık Unutturamaz ve F tipi film (Hücre A3) adlı iki kısa filmi gösterilecek ve ardından bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Anısına: Ali Özgentürk / 10 MART 2026, 20.00-BEYOĞLU SİNEMASI

Festival’de, 15 Mayıs 2025’te yaşamını yitiren yönetmen, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk’e adanan özel bir program gerçekleştirilecek. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi; Balalayka, At, Yerçekimli Aşklar, Görünmeyen, Su da Yanar ve Bekçi gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Özgentürk, Türkiye sinemasında edebiyatla sinema arasındaki güçlü bağı kuran ve toplumsal duyarlılığı yüksek anlatılarıyla iz bırakan bir sinemacı olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Özgentürk’ün sinemasal mirasını yeniden değerlendirmeyi ve üretiminin günümüz sinema ortamıyla kurduğu düşünsel bağı görünür kılmayı amaçlıyor. Etkinlikte Halil Ergün, Necati Doğru, Işıl Özgentürk ve Nebil Özgentürk konuşmacı olarak yer alacak. Zafer Özgentürk’ün hazırladığı Portre belgeselinin ve Ali Özgentürk’ün Yasak (1975) kısa filmi gösteriminin ardından yönetmenin sinema anlayışı farklı tanıklıklar eşliğinde ele alınacak.

Özel Gösterim: ‘Koleksiyoncu (2002)’ ve Pelin Esmer Söyleşisi / 11 MART 2026, 20.00-BEYOĞLU SİNEMASI

Bu yıl yarışma ana jürisinde yer alan yönetmen, yapımcı ve senarist Pelin Esmer’in 2002 yapımı Koleksiyoncu adlı belgesel filmi, 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında özel gösterim programımızda izleyiciyle buluşuyor. Gösterimin ardından gerçekleştirilecek özel söyleşide Pelin Esmer, Somnur Vardar moderatörlüğünde izleyicilerle bir araya gelecek.

“Perdede Müziği Görmek” Sinemada Müzik Kullanımı-Konuk: Erdal Güney / 12 MART 2026, 20.00-METROHAN

Besteci, yazar ve akademisyen Erdal Güney, festival kapsamında film müzikleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Sinema ile müzik arasındaki yaratıcı ilişkiye odaklanan üretimleriyle tanınan Güney, film ve dizi müziklerinden albümlere uzanan geniş çalışma alanı ve çok yönlü sanat pratiğiyle müziği anlatının kurucu unsurlarından biri olarak ele alıyor.

Masterclass – Konuk Yönetmen: Bogdan Mureșanu / 14 MART 2026, 14.00-SAHNE PULCHÉRIE

İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi katkılarıyla festivale katılan senarist, yönetmen ve yapımcı Bogdan Mureșanu, 2025 yapımı animasyon kısa filmi “The Magician” Sahne Pulchérie’de izleyiciyle buluşacak; gösterimin ardından saat 14.00’te Mureșanu festivalde sinemaseverlerle bir masterclass’ta bir araya gelecek. Toplumsal hafıza ile bireysel hikâyeleri buluşturan anlatımıyla tanınan Mureșanu, 2024’te “The New Year That Never Came” filmi ile Venedik Uluslararası Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. Kısa filmi “The Christmas Present” (2018) ile Avrupa Film Akademisi Ödülü’nü kazanan ve çok sayıda ödül elde ederek Oscar adaylığı için shortlist’e kalan yönetmen, günümüz Avrupa sinemasının öne çıkan yaratıcı seslerinden biri olarak kabul ediliyor.

FİLM GÖSTERİMLERİ-ETKİNLİKLER PROGRAM

9 MART 2026, PAZARTESİ

İFSAK Salonu-14:00-16:00-18:00 Seansları-Dünyadan Kısalar Film Gösterimleri

İFSAK Salonu-19:00-Kısadan Uzuna Söyleşisi

10 MART 2026, SALI

Beyoğlu Sineması/Beyoğlu Salonu 12.30-14.00-15.30-17.30 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 16.00 Seansı-Avusturya'dan Kısa Filmler

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 18.00 Seansı-İspanya’dan Kısa Filmler

Beyoğlu Sineması/Beyoğlu Salonu 20.00-Anısına: Ali Özgentürk Söyleşisi

11 MART 2026, ÇARŞAMBA

Beyoğlu Sineması/Beyoğlu Salonu 12.30-14.00-15.15-16.30 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 14.00 Seansı Macaristan’dan Kısa Filmler

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 16.00 Seansı British Council ‘Reclaim Reframe Rejoice’ Seçkisi

Beyoğlu Sineması/Beyoğlu Salonu 18.00 Seansı-İtalya’dan Kısa Filmler ve ‘Misure’ film yönetmeni Marta Capossela Söyleşisi

Beyoğlu Sineması/20.00 "Koleksiyoncu" Özel Gösterim-Pelin Esmer Söyleşi

12 MART 2026, PERŞEMBE

Metrohan 12.00 "Kısa Film Evreninde Telif Ekosistemi Söyleşisi”

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 14.00-16.00 Seansları-Dünyadan Kısalar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 14.30-16.30 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi (Tekrar)

Metrohan 16.00-Çağdaş Romanya Sineması ve Kısa Filmleri Söyleşisi

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 18.00-Fransa’dan Kısa Filmler

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 20.00-Dünyadan Kısalar Metrohan 20.00-"Perdede Müziği Görmek" Sinemada Müzik Kullanımı

13 MART 2026, CUMA

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 12.30 Seansı-Dünyadan Kısalar

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 13.00-15.00-17.00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi (Tekrar)

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 14.00-15.15 Seansları-İran’dan Kısa Filmler Sismanoglio Megaro/Yunanistan Konsolosluğu-18.00-Yunanistan’dan Kısalar

Beyoğlu Sineması/Pera Salonu 20.00-Dünyadan Kısalar

14 MART 2026, CUMARTESİ

Sahne Pulchérie 12.00-Dünyadan Kısalar Sahne Pulchérie 14.00-Masterclass Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonu 16.00-Ödül Töreni

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 13.00-14.30-16.30 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi (Tekrar)

15 MART 2026, PAZAR

İFSAK 13.00-15.00 Seansları-Ödül Alan Kısa Filmlerin Gösterimi

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 13.00-14.15-15.30-16.45 Seansları-Ödül Alan Kısa Filmlerin Gösterimi