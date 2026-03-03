Psikoloji 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Araştırmalara göre düzenli egzersiz beynin travmatik anılarını zayıflatıyor

Geçmişin izleri bazen sadece zihnimizde değil, vücudumuzun her hücresinde asılı kalır. Travmatik bir deneyim yaşadığımızda, beynimiz bu korku temelli anıları adeta birer "hayatta kalma kılavuzu" gibi en derin köşelere hapseder. Ancak son araştırmalar, bu ağır bavullardan kurtulmanın yolunun sadece konuşmaktan değil, hareket etmekten geçtiğini fısıldıyor.

Harvard Health Publishing tarafından paylaşılan son veriler ışığında; düzenli fiziksel aktivitenin beynimizin "korku kütüphanesini" nasıl yeniden düzenlediğine yakından bakalım...

Son araştırmalar, düzenli fiziksel egzersizin beynin korku temelli anıları işleme ve depolama biçimini etkileyebileceğini gösteriyor... Egzersiz yaptığımızda sadece kaslarımız güçlenmez; beynimiz de bir nevi "yeniden yapılanma" sürecine girer. Nörobilim uzmanları, fiziksel aktivite sırasında salgılanan Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) adlı özel bir proteinin altını çiziyor.

BDNF, beyindeki nöronların hayatta kalmasını sağlar ve yeni bağlantıların kurulmasını (nöroplastisite) destekler. Travma sonrası stres yaşayan bireylerde bu proteinin artması, beynin korku anılarını "tehdit" kategorisinden çıkarıp "geçmişte kalmış bir olay" olarak yeniden işlemesine yardımcı olur. Yani egzersiz, beynin esneklik kazanmasını sağlayarak takılı kaldığı o karanlık döngüden çıkmasına alan açar. Stres Hormonlarına "Dur" Demek Bir travma tetiklendiğinde vücudumuz anında kortizol ve adrenalin salgılayarak "savaş ya da kaç" moduna geçer. Düzenli egzersiz, vücudun bu stres tepkisini yönetmeyi öğrenmesini sağlar. Duygusal Denge: Fiziksel aktivite, doğal mutluluk hormonları olan endorfin ve dopamin salgısını artırarak anksiyete seviyesini düşürür.

Fiziksel aktivite, doğal mutluluk hormonları olan endorfin ve dopamin salgısını artırarak anksiyete seviyesini düşürür. Korku İşleme: Koşmak, yüzmek veya yoga yapmak gibi aktiviteler, beynin korku merkezi olan amigdalanın aşırı duyarlılığını törpüler.

Tek Başına Bir Mucize mi, Yoksa Güçlü Bir Destekçi mi? Uzmanlar çok net bir uyarılarda bulunuyor: Egzersiz tek başına bir terapi değildir; ancak muazzam bir destekçidir. Travma sonrası iyileşme süreci çok katmanlı bir yolculuktur. Profesyonel Danışmanlık: Psikoterapi, sürecin merkezinde yer alır. İlaç Tedavisi: Gerektiğinde biyolojik dengeyi sağlamak için hayati önem taşır. Yaşam Tarzı: İşte burada egzersiz, uyku düzeni ve beslenme devreye girerek tedavinin etkisini ikiye katlar.

