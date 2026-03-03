Bmag Logo
Araştırmalara göre düzenli egzersiz beynin travmatik anılarını zayıflatıyor

Geçmişin izleri bazen sadece zihnimizde değil, vücudumuzun her hücresinde asılı kalır. Travmatik bir deneyim yaşadığımızda, beynimiz bu korku temelli anıları adeta birer "hayatta kalma kılavuzu" gibi en derin köşelere hapseder. Ancak son araştırmalar, bu ağır bavullardan kurtulmanın yolunun sadece konuşmaktan değil, hareket etmekten geçtiğini fısıldıyor.

Harvard Health Publishing tarafından paylaşılan son veriler ışığında; düzenli fiziksel aktivitenin beynimizin "korku kütüphanesini" nasıl yeniden düzenlediğine yakından bakalım...

