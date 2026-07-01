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Lezzet

Çay Saatlerine Yakışan Söğüşlü Kısır Köftesi

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İnce bulgurun taptaze sebzeler, yeşillikler ve baharatlarla buluştuğu bu pratik tarif, klasik kısıra hem farklı bir görünüm hem de ferah bir lezzet kazandırıyor.

Şık sunumu ve kolay hazırlanışıyla çay saatlerinden davet sofralarına kadar her ana uyum sağlayan söğüşlü kısır köftesi tarifi, yanında servis edilen domates ve salatalıkla hafif ama doyurucu bir alternatif sunuyor. Lokmalık formu sayesinde servis etmeyi kolaylaştıran bu tarif, taze aromaları ve dengeli lezzetiyle hem günlük sofralarda hem de misafir ikramlarında beğeni toplayacak özel seçeneklerden biri oluyor. Peki; söğüşlü kısır köftesi nasıl yapılır? İşte söğüşlü kısır köftesi tarifi ve malzemeleri...


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