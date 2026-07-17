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Lezzet

Çıtır Çıtır Kadayıf Dolması Tarifi

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Dışı altın renginde çıtır çıtır kızaran, içi bol cevizli ve şerbeti tam kıvamında olan çıtır çıtır kadayıf dolması tarifi, geleneksel tatlılar arasında özel bir yere sahip lezzetlerden biridir.

İncecik tel kadayıfın özenle sarılıp kızartıldıktan sonra soğuk şerbetle buluştuğu bu nefis tarif, hem bayram sofralarında hem de misafir ikramlarında herkesin beğenisini kazanacak, her lokmada çıtırlığı ve yoğun aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakacaktır. Peki; çıtır çıtır kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır kadayıf dolması tarifi ve malzemeleri...


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