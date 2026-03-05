Doğanın uyanışı, yüzün yenilenmesi: İlkbaharda cilt elastikiyeti ve nem dengesi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, mevsim geçişlerinin cilt üzerindeki etkilerini ve ilkbahar döneminde elastikiyet ile nem dengesinin neden daha dikkatli ele alınması gerektiğini anlattı.

Soğuk hava ve düşük nem oranı, cildin su kaybetmesine neden olur. Bu durum özellikle yüz bölgesinde matlık, hassasiyet ve ince çizgilerin daha belirgin hale gelmesiyle kendini gösterebilir. Kapalı ortamlarda geçirilen uzun saatler ve ısıtıcıların etkisi de cilt bariyerini zayıflatabilir.

Kış aylarının soğuk ve kuru havası geride kalırken, doğa yavaş yavaş canlanır. Ancak mevsim değişimi yalnızca çevremizi değil, cildimizi de etkiler. Soğuk havanın yarattığı kuruluk, ani ısı değişimleri ve artan güneş maruziyeti, cilt bariyerini zorlayabilir. İlkbahar, cilt elastikiyetini desteklemek ve nem dengesini yeniden düzenlemek için önemli bir geçiş dönemidir.

İlkbahara girerken cilt, çoğu zaman nem kaybı yaşamış ve elastikiyet açısından destek ihtiyacı olan bir yapıdadır.

Elastikiyet neden önemlidir?

Cilt elastikiyeti; kolajen ve elastin liflerinin sağlıklı yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu lifler, cildin sıkı ve toparlanabilir görünmesini sağlar. Yaşla birlikte doğal olarak azalan bu yapılar, mevsimsel stres faktörleriyle daha hassas hale gelebilir. İlkbahar döneminde artan UV ışınları da kolajen yapısını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle yalnızca nem değil, cildin yapısal desteği de önem taşır.

Nem dengesi ve cilt bariyeri

Cilt bariyeri; su kaybını önleyen ve dış etkenlere karşı koruma sağlayan temel savunma hattıdır. Nem dengesi bozulduğunda cilt daha kırılgan hale gelir, hassasiyet artar ve elastikiyet kaybı hızlanabilir.

İlkbahar, nem dengesini yeniden düzenlemek ve cilt bariyerini güçlendirmek için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Güneş faktörünü unutmamak gerekir!

Kış aylarında ihmal edilen güneş koruyucu kullanımı, ilkbaharla birlikte yeniden gündeme gelmelidir. UV ışınları yalnızca yazın değil, bahar aylarında da cilt yaşlanmasında rol oynar. Elastikiyet kaybını önlemede güneşten korunma temel adımlardan biridir.

Bu dönemde neler değerlendirilebilir?

Kişinin cilt yapısına göre; nem dengesini destekleyen medikal cilt bakımları, cilt kalitesini artırmaya yönelik mezoterapi uygulamaları veya kolajen üretimini uyarmayı amaçlayan işlemler değerlendirilebilir. Hangi yaklaşımın uygun olacağı, cildin mevcut durumu ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.

İlkbahar yalnızca doğanın değil, cildin de yenilenme dönemidir. Bu geçiş döneminde cilt elastikiyeti ve nem dengesine odaklanmak, yüzün daha sağlıklı ve canlı görünmesine katkı sağlar. Mevsimler değişirken cildin ihtiyaçlarını doğru okumak, iyi yaşlanmanın temel adımlarından biridir.