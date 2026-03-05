Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Cilt Bakımı
2 dk okunma süresi
Formsante

Doğanın uyanışı, yüzün yenilenmesi: İlkbaharda cilt elastikiyeti ve nem dengesi

İçeriği Paylaş

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, mevsim geçişlerinin cilt üzerindeki etkilerini ve ilkbahar döneminde elastikiyet ile nem dengesinin neden daha dikkatli ele alınması gerektiğini anlattı.

Kış aylarının soğuk ve kuru havası geride kalırken, doğa yavaş yavaş canlanır. Ancak mevsim değişimi yalnızca çevremizi değil, cildimizi de etkiler. Soğuk havanın yarattığı kuruluk, ani ısı değişimleri ve artan güneş maruziyeti, cilt bariyerini zorlayabilir. İlkbahar, cilt elastikiyetini desteklemek ve nem dengesini yeniden düzenlemek için önemli bir geçiş dönemidir.

Kışın ciltte bıraktığı izler

Soğuk hava ve düşük nem oranı, cildin su kaybetmesine neden olur. Bu durum özellikle yüz bölgesinde matlık, hassasiyet ve ince çizgilerin daha belirgin hale gelmesiyle kendini gösterebilir. Kapalı ortamlarda geçirilen uzun saatler ve ısıtıcıların etkisi de cilt bariyerini zayıflatabilir.

İlkbahara girerken cilt, çoğu zaman nem kaybı yaşamış ve elastikiyet açısından destek ihtiyacı olan bir yapıdadır.

Elastikiyet neden önemlidir?

Cilt elastikiyeti; kolajen ve elastin liflerinin sağlıklı yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu lifler, cildin sıkı ve toparlanabilir görünmesini sağlar. Yaşla birlikte doğal olarak azalan bu yapılar, mevsimsel stres faktörleriyle daha hassas hale gelebilir. İlkbahar döneminde artan UV ışınları da kolajen yapısını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle yalnızca nem değil, cildin yapısal desteği de önem taşır.

Nem dengesi ve cilt bariyeri

Cilt bariyeri; su kaybını önleyen ve dış etkenlere karşı koruma sağlayan temel savunma hattıdır. Nem dengesi bozulduğunda cilt daha kırılgan hale gelir, hassasiyet artar ve elastikiyet kaybı hızlanabilir.

İlkbahar, nem dengesini yeniden düzenlemek ve cilt bariyerini güçlendirmek için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Güneş faktörünü unutmamak gerekir!

Kış aylarında ihmal edilen güneş koruyucu kullanımı, ilkbaharla birlikte yeniden gündeme gelmelidir. UV ışınları yalnızca yazın değil, bahar aylarında da cilt yaşlanmasında rol oynar. Elastikiyet kaybını önlemede güneşten korunma temel adımlardan biridir.

Bu dönemde neler değerlendirilebilir?

Kişinin cilt yapısına göre; nem dengesini destekleyen medikal cilt bakımları, cilt kalitesini artırmaya yönelik mezoterapi uygulamaları veya kolajen üretimini uyarmayı amaçlayan işlemler değerlendirilebilir. Hangi yaklaşımın uygun olacağı, cildin mevcut durumu ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.

İlkbahar yalnızca doğanın değil, cildin de yenilenme dönemidir. Bu geçiş döneminde cilt elastikiyeti ve nem dengesine odaklanmak, yüzün daha sağlıklı ve canlı görünmesine katkı sağlar. Mevsimler değişirken cildin ihtiyaçlarını doğru okumak, iyi yaşlanmanın temel adımlarından biridir.

Benzer Haberler

Adım adım cam cilt: : Cilt bakımında doğru sıralama nasıl olmalı?

27.02.2026Cilt Bakımı

Yeni başlayanlar için cilt bakımında 'A Vitamini' rehberi: Retinol mü, retinoid mi?

25.02.2026Cilt Bakımı

5 adımda sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olma yöntemleri

27.10.2020Cilt Bakımı

Geniş gözenekler nasıl küçülür ve kapanır? İşte sıkılaştırma yöntemleri

08.04.2023Cilt Bakımı

Aşırı yağlı cilt için ne yapmalı? İşte yağlı cilde iyi gelen besinler

06.01.2023Cilt Bakımı

Cildi erken yaşlandıran 10 hatalı alışkanlık!

06.08.2020Cilt Bakımı

Cilt tipleri ve özellikleri nelerdir? Hangi cilt daha çabuk yaşlanır?

27.07.2020Cilt Bakımı
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey GirlHistory Of War

 

How It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomist

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiBSeriesBSeriesB RollBrollUserGiriş