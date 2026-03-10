Bmag Logo
Bilim & Teknoloji
Auto Show

Elektrikli Porsche Cayenne S sahneye çıktı: 649 km menzil, 3.6 saniyede 100

Porsche, yeni Cayenne S Electric modelini tanıttı. 649 km menzil, 657 beygir ve 16 dakikalık hızlı şarj dikkat çekiyor.

Porsche Cayenne S Electric, markanın elektrikli SUV ailesine yeni bir seçenek ekliyor. Model, standart Cayenne Electric ile üst seviye Porsche Cayenne Electric Turbo arasında yer alıyor.


