Elektrikli Porsche Cayenne S sahneye çıktı: 649 km menzil, 3.6 saniyede 100
Porsche Cayenne S Electric, markanın elektrikli SUV ailesine yeni bir seçenek ekliyor. Model, standart Cayenne Electric ile üst seviye Porsche Cayenne Electric Turbo arasında yer alıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemi güçlü bir performans sunuyor. Araç 400 kW yani 536 beygir güç üretiyor. Launch Control aktifken güç 490 kW yani 657 beygir seviyesine çıkıyor.
Yeni model farklı ön ve arka tasarımıyla hemen dikkat çekiyor.
3.6 saniyede 100 km/s
Cayenne S Electric hız konusunda iddialı. Araç 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor.
Maksimum hız 250 km/s seviyesine çıkıyor. WLTP verilerine göre menzil ise 649 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Araçta 113 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Uygun hızlı şarj istasyonunda batarya hızlı doluyor. Şarj seviyesi yüzde 10’dan yüzde 80’e 16 dakikadan kısa sürede çıkıyor.
Elektrik motorlarında farklı soğutma sistemi
Porsche bu modelde iki elektrik motoru kullanıyor. Motorlardan biri ön aksta yer alıyor. Diğeri arka aksta çalışıyor.
Arka akstaki motor doğrudan yağ soğutma sistemi kullanıyor. Bu sistem yüksek yük altında motoru daha iyi koruyor.
Geleneksel elektrik motorlarında ısı dış yüzeyden uzaklaştırılır. Porsche ise ısıyı doğrudan akım taşıyan parçalardan alıyor.
Arka aksta kullanılan inverter silikon karbür yarı iletken içeriyor. Sistem 620 ampere kadar akımı işleyebiliyor.
Tasarım ve sürüş özellikleri
Cayenne S Electric bazı özel tasarım detayları taşıyor. Ön ve arka tamponlar Volcano Grey Metallic renk kullanıyor.
Aracın dış görünümünü 20 inç Cayenne S Aero jantlar tamamlıyor.
Bazı donanımlar daha önce sadece Turbo modelde sunuluyordu. Porsche bu özellikleri artık Cayenne S için de sunuyor.
Bunlar arasında:
- Porsche Torque Vectoring Plus sistemi
- Porsche Active Ride süspansiyon
- Porsche Ceramic Composite Brake fren sistemi
- Sport Chrono paketi
Push-to-Pass özelliği kısa süreli güç artışı sağlıyor. Sistem 10 saniye boyunca 90 kW ek güç veriyor.
Araçta ayrıca Track modu bulunuyor. Bu mod pist sürüşü için bataryayı önceden hazırlıyor.
Kişiselleştirme seçenekleri
Porsche yeni Cayenne S Electric için geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.
Araç 13 farklı dış renk seçeneğiyle geliyor. İç mekânda farklı renk ve dekor paketleri bulunuyor.
Model şu anda siparişe açıldı.
Yeni Interior Style Package
Porsche Exclusive Manufaktur yeni bir tasarım paketi hazırladı. Paket “Style” ürün serisinin ilk örneği.
Interior Style Package adı verilen bu seçenek tüm Cayenne Electric modelleri için sunuluyor.
Tasarım ekibi paketi Mystic Green Metallic dış renge göre hazırladı. İç mekân modern ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor.
İç mekânda yeşil detaylar
Paket iki renkli deri döşeme kullanıyor. Siyah ve Delgada Green tonları birlikte kullanılıyor.
Bu renkler koltuklarda ve kapı panellerinde devam ediyor. Koltuklar 14 yönlü ayarlanabiliyor.
Koltuk başlıklarında Porsche logosunun işlenmiş çizimi yer alıyor.
Izabal Green renkli alüminyum trim parçaları iç mekâna kontrast katıyor. GT spor direksiyon siyah deri kaplama kullanıyor.
Direksiyonun üst bölümünde 12 yön işareti bulunuyor. Dikişlerde Delgada Green rengi kullanılıyor.
Gösterge panelindeki bazı göstergeler de aynı renk detaylarını taşıyor.
Anahtar bile tasarımın parçası
Porsche bu pakette küçük detayları da unutmadı.
Araç anahtarı Izabal Green renkte geliyor. Anahtar özel dikişli bir kılıf içinde sunuluyor.
Kapı eşikleri siyah anodize alüminyum kullanıyor. Model adı yeşil ışıkla aydınlatılıyor.
Zemin paspasları da siyah renk ve özel dikişlerle tamamlanıyor.