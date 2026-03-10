Epic Games'ten oyuncuları sevindirecek adım: %95’e varan indirim oranları
TL desteğini sürdürmesi, her hafta ücretsiz oyun vermesi ve düzenli indirim kampanyalarıyla Epic Games, Türkiye’de oyuncuların favorisi hâline geldi. Şimdi platformda yepyeni bir kampanya başladı.
Epic İndirimleri ile büyük fırsatlar
Epic Games Store, kısa süreliğine “Epic İndirimleri” adını verdiği yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında onlarca oyun %95’e kadar indirimli fiyatlarla satışta. Öne çıkan fırsatları sizler için derledik.
İşte öne çıkan indirimli oyunlar
Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
960 TL yerine 864 TL (%10)
Clair Obscur, strateji ve keşif öğelerini birleştiren bir oyun. Deluxe Edition, ekstra içeriklerle oyuncuya daha derin bir deneyim sunuyor. Hikaye temelli görevler ve görsel detaylar dikkat çekiyor.
Dying Light Definitive Edition
984 TL yerine 196,80 TL (%80)
Dying Light, açık dünya zombi oyunu. Parkur ve aksiyon bir arada. Definitive Edition tüm ek paketleri ve güncellemeleri içeriyor. Oyuncular için yoğun bir deneyim sunuyor.
Overcooked 2 - Gourmet Edition
90 TL yerine 22,50 TL (%75)
Overcooked 2, kaotik ve eğlenceli bir mutfak simülasyonu. Arkadaşlarla oynamak çok keyifli. Gourmet Edition, yeni tarifler ve haritalarla oyunu zenginleştiriyor.
Sifu Digital Deluxe Edition
451 TL yerine 112,75 TL (%75)
Sifu, dövüş ve aksiyon odaklı bir oyun. Digital Deluxe Edition, ekstra kostümler ve oyun içi eklentiler sunuyor. Zorlu dövüş mekanikleriyle oyuncuyu sürekli sınar.
Hell Let Loose Ultimate Edition
2.799 TL yerine 951,66 TL (%66)
Hell Let Loose, II. Dünya Savaşı temalı gerçekçi bir savaş simülasyonu. Ultimate Edition, tüm haritaları ve ekstra içerikleri içeriyor. Takım çalışması oyunun kilit noktası.
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
2.450 TL yerine 245 TL (%90)
Sherlock Holmes Chapter One, genç Holmes’un dedektiflik macerasını konu alıyor. Deluxe Edition, ekstra görevler ve ipuçlarıyla hikayeyi derinleştiriyor. Gizem çözmeyi sevenler için ideal.
MotoGP 21
879 TL yerine 131,85 TL (%85)
MotoGP 21, motosiklet yarış simülasyonu. Gerçekçi fizik ve detaylı pistler sunuyor. Oyuncular, kariyer modunda kendi yarışçısını geliştirebilir.
Rematch Elite Edition
1.000 TL yerine 600 TL (%40)
Rematch, dövüş ve rekabet odaklı bir oyun. Elite Edition ekstra karakterler ve özel modlar içeriyor. Rakipleri alt etmek için strateji ve refleks şart.
Sonic Frontiers
1.499 TL yerine 449,70 TL (%70)
Sonic Frontiers, hızlı tempolu bir platform oyunu. Açık dünyada keşif ve aksiyon bir arada. Yüksek hız ve çevik hareketler oyunu dinamik hâle getiriyor.
Epic İndirimleri 23 Mart TSİ 18.00’e kadar sürecek. Tüm indirimli oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
Yazı: Harika Pelin Şengül