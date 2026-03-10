Bmag Logo
Epic Games'ten oyuncuları sevindirecek adım: %95’e varan indirim oranları

Epic Games Store, “Epic İndirimleri” kampanyasıyla onlarca oyunu %95’e kadar indirimli fiyatla sunuyor. 23 Mart’a kadar fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

TL desteğini sürdürmesi, her hafta ücretsiz oyun vermesi ve düzenli indirim kampanyalarıyla Epic Games, Türkiye’de oyuncuların favorisi hâline geldi. Şimdi platformda yepyeni bir kampanya başladı.

Epic İndirimleri ile büyük fırsatlar

Epic Games Store, kısa süreliğine “Epic İndirimleri” adını verdiği yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında onlarca oyun %95’e kadar indirimli fiyatlarla satışta. Öne çıkan fırsatları sizler için derledik.

İşte öne çıkan indirimli oyunlar

