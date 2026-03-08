Havluları koruma rehberi

‘Havlularınızın formu’nu ilk günkü gibi korumak için bu 10 püf noktasına göz atabilirsiniz.

Havlular emicilikte ustadır; bu yüzden ter, vücut yağı ve ölü derileri de hapsederler. Etikette aksi belirtilmediği sürece, tüm o kalıntılardan kurtulmak için havlularınızı ılık veya sıcak suda yıkamaya dikkat edin.

Havluları yıkarken deterjan kullanımında aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Daha fazla deterjan kullanmak, daha temiz havlulara sahip olmak demek değildir. Gereğinden fazla deterjan liflerde birikerek uzun vadede çeşitli kir ve bakterileri hapsedebilir. Az miktarda deterjan kullanımı ise yeterli temizliği sağlamanız için uygun olur.

Yumuşatıcı kullanmayın

Yumuşatıcıyı pas geçmenizi önerebiliriz. O yumuşaklık hissi aslında emiciliği yok eden balmumu benzeri bir kaplama olabilir. Su damlacıkları liflere nüfuz etmek yerine bu tabakanın üzerinde kalabilir ve havlu günün sonunda emiciliğini kaybedebilir.

Makinayı az doldurun

Ekonomik kullanım gereçleriyle daha seyrek yıkama yapma isteğinizi anlıyoruz; ama makineyi tıka basa doldurmak temizlenmenin tam gerçekleşmesini engelleyerek uzun vadede havlularınızı daha sık yıkayarak kaybetmenize ve daha sık yeni havlu satın almanıza sebep olabilir. Çünkü deterjan, sıkışık havluların arasına yeterince nüfuz edemez.

Çok sıcak ısıda kurutmayın

Havluları yüksek ısıda kurutmak zamandan tasarruf ettirse de zamanla havluların sertleşmesine neden olur. Orta ısı ayarını seçmenizi ve havlular kurur kurumaz makineden çıkarmanızı öneririz.

Islak havlu bekletmeyin

Islak havluları makinede, kirli sepetinde veya çamaşır sepetinde bırakmak küf oluşumuna davetiye çıkarır. Havluları kullandıktan hemen sonra, üst üste gelmeyecek şekilde yayarak asın.

Birkaç ayda bir yapın

Birkaç ayda bir, havluları karbonat ve deterjan eklenmiş ılık suda birkaç saat bekletin, ardından durulayıp kurutun. Bu işlem, liflerin derinlerine işleyen, önceden kalmış deterjan kalıntılarını sökerek havluların yeni gibi bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Havluları kıyafetlerden ayrı yıkayın

Havluları kıyafetlerle birlikte yıkamak giysilere zarar verebilir; ayrıca havlular ciddi oranda hav ve tüy döker. Üstelik bazı havlular çok ağırlaştığından tam kurumaları için havlulara özgü sıkma devirlerine ihtiyaç duyarlar.

Hızlı programda yıkamayın

Hızlı programların zaman kazandıran rahatlığını siz seviyor olabilirsiniz ama bilin ki havlularınız sevmiyor. Birikmiş deterjanın tamamen durulanması için havluların bolca zamana ihtiyacı var.

Kurutucuya atmadan önce silkeleyin

Havluları makineden çıktığı gibi kurutucuya atmak, düzensiz kurumaya ve sertleşmeye neden olur. Kurutucuya atmadan önce şöyle bir silkeleyin; bu işlem lifleri kabartır, daha hızlı kurumasına ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Kurutma topları da ideal bir seçenek olabilir.