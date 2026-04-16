İnsanı dışarıya çağıran yeni yaşam alanları
Ne dersiniz, ev dediğimiz yeri artık yalnızca duvarlarla tanımlayabilmek mümkün mü? Yoksa bizler günümüz yaşam kültüründe evlerimizi, içerisi ve dışarısı arasındaki sınırların yavaş yavaş silindiği, doğayla kurulan ilişkinin yeniden tasarlandığı bir deneyim alanına mı dönüştürüyoruz? İşte bu soruların cevabı, Casa’nın ‘Outdoor’ koleksiyonunda saklı; yani tam da bu dönüşümün merkezinde… Balkon, teras, bahçe, veranda ve havuz çevresi gibi alanları yalnızca bir kullanım sahası olarak değil, bir yaşam sahnesi ve platformu olarak ele alan koleksiyon, sahil evleri ya da şehir balkonları arasında fark gözetmeksizin, modernite ana fikriyle yola çıkıyor ve “İyi tasarım, insanı dışarı çağırır” diyor.
Casa Outdoor koleksiyonunda kullanılan malzemeler bu yaklaşımın en net göstergesi. Metal framework üzerine su geçirmez kumaşlarla kaplı minderler, dokuma halatlar, doğal ahşap yüzeyler ve tekstürlü, temperli cam gibi materyalleri bir araya getiren Casa Outdoor koleksiyonu hem açıkhava koşullarına karşı güçlü bir dayanıklılık sunuyor hem de görsel olarak hafif ve rafine bir karakter taşıyor.
Outdoor koleksiyonunun ruhu: ‘Traveler’
Sakin seyyahlar, dünyanın ve zamanın an ve anlam taşıyıcıları... Bugünün yaratıcı göçebeleri. İşte Casa Outdoor’un çerçevesini oluşturan temel tema bu: ‘Traveler’. İnsanlık tarihi boyunca yolculuk yalnızca fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir yenilenme biçimi oldu. Uzak kıyıların çağrısı, yeni manzaraların merakı ve keşfetme isteği, kültürlerin en eski anlatılarından biri. Casa Outdoor koleksiyonu bu duyguyu, bugünün metropol-doğa köprüsünü seven çağdaş yaşamla buluşturuyor. Koleksiyonun görsel dili, güneş ışığıyla yıkanmış mimari yüzeyleri, gölgelerle oynayan kemerli açıklıkları ve doğayla kurulan sakin ilişkileri hatırlatıyor.
İç mekanın konforu, dış mekanda özgürlüğe dönüşüyor
Casa Outdoor koleksiyonunun en dikkat çekici yönlerinden biri, iç mekan tasarımındaki rahatlık anlayışını dış yaşam alanlarına taşıması. Koleksiyonun estetik yaklaşımındaki denge kavramı, form, işlev, hacim ve renk skalasıyla tamamlanıyor. Bu yaklaşım özellikle çağdaş mimaride sıkça gördüğümüz iç-dış sürekliliği fikriyle güçlü bir ilişki kurmakta.
Örneğin Roma döneminin askeri yerleşimlerini çağrıştıran Castra güçlü metal strüktürü ile koruyucu bir mimari hissi yaratırken; Fasano masa, Apulia bölgesindeki antik dolmenlerin iki dikey taş üzerine yerleşen yatay bloklarını modern bir geometriyle yeniden yorumluyor. Sicilya’nın Partinico kasabasından adını alan koltuk, metal boruların ritmik örgüsüyle güneş ışığında gölge ve transparanlık oyunları yaratıyor. Türkiye’nin Büyük Menderes Nehri’nden esinlenen Meandro ise kıvrılan metal hatlarıyla akış fikrini mobilya formuna dönüştürüyor.
Akdeniz’in kıyı kasabalarından gelen diğer referanslar da koleksiyonun atmosferini tamamlıyor. Amantea serisi, Calabrian sahillerinin romantik karakterini zarif metal örgülerle ifade ederken; Soverato sehpa ailesi basit tüp strüktürleriyle deniz kıyısının hafif ve rahat ruhunu taşıyor. ‘Traveler’ fikrinin belki de en güzel tarafı, her yolculuğun sonunda eve dönmenin verdiği huzur. Bir anlamda Casa Outdoor koleksiyonu bize şunu hatırlatıyor: “Bazen en güzel yolculuk, evin kapısından içeri adım atarak başlar.”
Yapım Ebru Kılıç / PeraPheris.