K-Pop’un Evet’i: TWICE

Şeker aromalı TWICE “Hayır” cevabını kabul etmiyor. Gruba sorulan her soru “Evet” ile cevaplanıyor.

Yazı: İrem Naz Güvel

“Yes or Yes” ile başarı elde ettiler mi?

“Yes or Yes” Kore’deki en büyük 6 listede 1 numaraya yerleşen TWICE “certified all-kill” yaptı. En kısa sürede YouTube’da 10 milyon ve 20 milyon izlenme sayısına ulaşan K-Pop kız grubu oldu. 6 saat ve 2 dakika içinde hızlıca 10 milyon izlenmeye ulaşan “Yes or Yes”, BLACKPINK’in “DDU-DU DDU-DU” ile elinde tuttuğu rekoru, 13 dakika farkla kırdılar. 2018 MBC Plus X Genie Müzik Ödül töreninde biri Yılın En Çok Satan Sanatçı Daesang’i ve 2018 Soribada En İyi K-Müzik Ödülleri’nde de Dijital Daesang’in sahibi oldu.

Park Jin Young koreografiye yardımcı oldu mu?

JYP Entertainment’in kurucusu Park Jin Young “Yes or Yes”in dansını izledikten hemen sonra grubun lideri Jihyo’yu aramış. Koreografide özellikle “Yes or Yes” dedikleri kısmında değişiklik yapmaları gerektiğini söylemiş. Hani şu kızların elleriyle “Tamam” işareti yaptıkları bölüm. İlk başta bu sahnede kızlar işareti omuz hizasında yaparken, Park Jin Young’un isteği üzerine yüzlerinin yanında yapılmaya başlanmış. Değişse de değişmese de biz her türlü bu dansı çok sevecektik:)

Jeongyeon daha çok mu bölüm seslendiriyor?

Bu comeback’in en sevindirici “Evet”i bu olsa gerek. Güzelliğiyle ön planda olan Jeongyeon, sonunda hak ettiği değerde, şarkıda daha çok bölüm söylüyor. JYP sonunda sesimizi duymuş olacak ki ekranda da fazla görünüyor. İşte Lead vokal dediğin böyle olur:)

Yeni albüm geliyor mu?

TWICE 2019’a “The Year of ‘YES’” adlı özel albümleriyle girmemizi sağladı. Albümdeki “The Best Thing I Ever Did” şarkısı R&B türüyle TWICE’ın eşsiz popunun muhteşem uyumundan oluşuyor. Bu albümden sonra Japonca albümleri “BDZ”in repackage albümü yayınlandı. 2. Japonca albümleri “#TWICE2”yu Mart başında çıkaracak olan grup, büyük bir comeback’e hazırlanıyor. Yeni konseptleri ve şarkıları için çok heyecanlıyız:)

