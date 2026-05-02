Küresel piyasalar bu hafta hangi gelişmelere odaklanacak?
Enflasyon kaygılarının devam ettiği ABD’de, gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Fed’in faiz patikasına yönelik ipuçları açısından önem taşıyor. Yurt içinde ise 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışı paralelinde haftaya pozitif seyirle başlayan piyasalarda, küresel merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra merkez bankası başkanlarının sözle yönlendirmeleri fiyatlamalarda temel belirleyici oldu.
Benzer Haberler
