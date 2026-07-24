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Lezzet

Lezzetiyle Lokantaları Aratmayan Pideli Köfte Tarifi

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Yumuşacık köfteler, tereyağlı salçalı sos ve hafifçe kızarmış pidenin bir araya geldiği bu klasik lezzet, her lokmada doyurucu ve dengeli bir tat sunuyor.

Lezzetiyle lokantaları aratmayan pideli köfte tarifi, özenle hazırlanan köfte harcı, kıvamlı sosu ve yanında servis edilen yoğurtla evde kolayca restoran kalitesinde bir sofra kurmanıza yardımcı oluyor. Doğru pişirme teknikleriyle hazırlanan bu tarif, hem misafir davetlerinde hem de aile yemeklerinde beğeni toplayacak özel ana yemeklerden biri olmaya aday. Peki; pideli köfte nasıl yapılır? İşte pideli köfte tarifi ve malzemeleri...


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