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Erikli Ve Kayısılı Clafoutis Tarifi

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Tatlı-ekşi meyve aromalarını yumuşacık, hafif kabaran bir hamurla buluşturan bu Fransız klasiği, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralara zarif bir dokunuş katıyor.

Çay saatlerinden özel davetlere kadar farklı sunumlara uyum sağlayan erikli ve kayısılı clafoutis tarifi, mevsim meyvelerini değerlendirmek isteyenler için pratik hazırlanışı ve dengeli lezzetiyle öne çıkan nefis bir tatlı alternatifi sunuyor. Peki; erikli ve kayısılı clafoutis tarifi nasıl yapılır? İşte yapılışı erikli ve kayısılı clafoutis tarifi ve malzemeleri...

