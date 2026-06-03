Lipödem mi selülit mi? Uzman temel farkları sıraladı

Kilo vermek neden her zaman yeterli değildir?

Lipödemli kişilerde en sık dikkat çeken durumlardan biri, kilo kaybına rağmen bacak ve kalça bölgesindeki hacim artışının devam etmesidir. Lipödemli yağ dokusu biyolojik olarak normal yağ dokusundan farklıdır. Bu yüzden geleneksel diyet ve egzersiz sonrasında vücudun diğer bölgelerinde incelme görülmesine rağmen alt ekstremitelerde belirgin bir değişiklik oluşmayabilir. Bu durum, lipödemin klasik kilo probleminden ayrılan önemli özelliklerinden biri olarak kabul edilir.