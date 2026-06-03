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Beslenme & Diyet
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Lipödem mi selülit mi? Uzman temel farkları sıraladı

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Bacak ve kalça bölgesindeki "portakal kabuğu" görüntüsü çoğunlukla hemen selülit olarak algılansa da aslında her engebeli doku aynı soruna işaret etmiyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, konuya dair çok önemli bir uyarıda bulunarak; özellikle bacaklarda dinmeyen bir ağrı, dokunmaya karşı aşırı hassasiyet, durup dururken oluşan kolay morarmalar ve ne kadar kilo verilirse verilsin bir türlü erimeyen bölgesel kalınlaşmalar varsa, durumun mutlaka lipödem yönünden incelenmesi gerektiğinin altını çizdi...

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