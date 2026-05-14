Merkez Bankası rezervleri yeniden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri, 8 Mayıs haftasında 6 milyar 46 milyon dolar yükselerek 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.