MESA’nın Yeni Yaşam Markası: Mesa Casa

Yaklaşık 60 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye gayrimenkul sektörünün öncü markalarından MESA, yeni rezidans markası Mesa Casa’yı hayata geçiriyor. Mesa Casa; yaşam alanını hizmet anlayışı ve topluluk kültürüyle birlikte ele alan bütünsel bir yaşam yaklaşımı sunuyor.

Yalnızca bir konut projesi değil, bütünsel bir yaşam ekosistemi olarak kurgulanan Mesa Casa ; mimari tasarımı, gastronomi yaklaşımı ve topluluk kültürüyle gayrimenkul sektöründe yeni nesil bir yaşam anlayışı sunuyor.

Markanın ilk projesi olan Mesa Casa Well Residence, Avrupa’nın ilk, dünyanın ise üçüncü WELL Gold sertifika standartlarıyla uyumlu rezidansı olarak İstanbul Etiler’de hayata geçiyor.

Avrupa’nın ilk wellness rezidansı: Mesa Casa Well

Mesa Casa’nın ilk projesi olan Mesa Casa Well Residence, sağlıklı yaşam yaklaşımını mimari standartlarla buluşturuyor. Proje, wellness yaklaşımını mimari ve yaşam standardının ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor. International WELL Building Institute (IWBI) tarafından geliştirilen ve doğrudan insan sağlığını odağına alan WELL Building Standard kriterlerine uyumlu olarak inşa edilen proje, her zaman iyi olma halini destekliyor.

Sertifika kapsamında; hava kalitesinden sirkadiyen aydınlatmaya, akustik konfordan su saflığına kadar 10 temel kavramda bilimsel optimizasyonlar uygulanıyor. Öne çıkan standartlar:

İleri Filtreleme: Daire içlerinde çift katmanlı, ortak alanlarda ise üst düzey filtre sistemleri ile optimize edilmiş hava akışı sağlanıyor.

Biyolojik Ritimle Uyumlu Işık: Vücudun sirkadiyen ritmine uyum sağlayan ışık senaryoları ile uyku kalitesi ve enerji döngüsü destekleniyor.

Akustik İzolasyon: Şehrin gürültüsünü tamamen dışarıda bırakan, odalar arası ses geçişini minimize eden ileri mühendislik çözümleri sunuluyor.

Arındırılmış Su: Bina genelindeki özel arıtma altyapısı sayesinde ağır metallerden arındırılmış, pH dengesi optimize edilmiş su sağlanıyor.

İyi yaşamı destekleyen bir ekosistem

Mesa Casa Well Residence, topluluk kültürünü ve bütünsel sağlığı merkeze alan bir yaşam ekosistemi sunuyor. Proje bünyesinde yer alan Wellness Clinic & Biohacking Lab, red-light terapi ve oksijen terapisi gibi ileri nesil uygulamalar sunarken; Casa Club çatısı altında yer alan Racquet Club, üst düzey teknolojiye sahip GYM, yoga & pilates stüdyoları ve restoratif alanlar aktif yaşamı destekliyor. Gastronomi alanında ise "Farm-to-Table” konseptli restoran ve gurme market ile mevsimsel, katkısız ve sağlıklı beslenme günlük hayatın doğal bir parçası haline getiriliyor.

Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu; MESA olarak yarım asrı aşan deneyimimizi, değişen yaşam beklentileri doğrultusunda yeniden yorumlayarak Mesa Casa’yı hayata geçirdik. İnsanlar artık yalnızca bir yaşam alanı değil; iyi hissettiren, sağlığı ve konforu merkeze alan bütünsel bir deneyim arıyor. Bu vizyon doğrultusunda Mesa Casa’nın ilk adımı olan Mesa Casa Well Residence ile insanı merkeze alan iyi yaşam yaklaşımını Avrupa’nın ilk WELL Gold sertifika standartlarıyla uyumlu rezidansı üzerinden ölçülebilir yaşam standartlarıyla buluşturuyoruz. Amacımız, Mesa Casa imzasını taşıyan her yeni lokasyonda; insan odaklı yaşam yaklaşımını, topluluk kültürünü ve sürdürülebilir iyi yaşam anlayışını kalıcı bir standart haline getirmek.

Rafine bir yaşam deneyimi

Mesa Casa Well Residence, bedensel ve zihinsel iyi oluşu merkeze alan bütünsel bir yaşam deneyimi sunuyor.

Konsiyerj, vale ve 7/24 güvenlik hizmetlerinden temizlik ve teknik bakıma; wellness danışmanlığından çocuk ve evcil hayvan bakımına kadar uzanan hizmet yapısı, gündelik hayatı kolaylaştıran rafine bir yaşam standardı oluşturuyor.

Doğayla kurduğu güçlü bağ ve çağdaş yaşam kurgusuyla öne çıkan projede; kompakt Urban Flats, bahçeye açılan Garden Flats ve geniş teraslı Terrace Duplex seçenekleri yer alıyor. Her daire tipi, farklı yaşam alışkanlıklarına hitap edecek şekilde konfor ve estetik dengesi gözetilerek tasarlanıyor.

İstanbul Etiler’de, KENT Etiler bünyesinde konumlanan Mesa Casa Well Residence; şehrin en prestijli noktalarından birinde yer alıyor. Sosyal olanaklara yürüme mesafesindeki konumuyla, şehir yaşamının dinamizmini sakin ve seçkin bir atmosferle buluşturuyor.

Mesa Casa Well Residence, tüm bu unsurlarıyla yalnızca bir konut projesi değil; iyi yaşamın her detayının düşünüldüğü bir rezidans olarak konumlanıyor.





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