NATO - OTAN ne demek? İşte açıklaması

NATO logosunda sıkça gördüğünüz “OTAN” ifadesi merak konusu oluyor. Peki OTAN ne anlama geliyor?

Aslında OTAN, NATO’nun Fransızca açılımının kısaltmasıdır . NATO’nun İngilizce adı “North Atlantic Treaty Organization” (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) iken, Fransızca adı “Organisation du Traité de l’Atlantique Nord” şeklindedir. Bu Fransızca adın baş harfleriyle OTAN oluşur.

NATO'nun resmi dilleri

NATO’nun resmi dilleri İngilizce ve Fransızca olduğu için örgütün belgelerinde ve web sitesinde NATO / OTAN ifadesi birlikte kullanılır. Bu sayede İngilizce ve Fransızca adlar eşit biçimde temsil edilmiş olur.

NATO’nun resmi yayınlarında da belirtildiği üzere, logo ve belgelerde NATO / OTAN kullanımı standarttır ve başka dil versiyonlarıyla değiştirilmez.

Kaynak: NATO’nun resmi yayınları ve görsel kimlik yönergeleri (act.nato.int)