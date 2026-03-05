Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Gündem
1 dk okunma süresi
B-Mag

NATO - OTAN ne demek? İşte açıklaması

İçeriği Paylaş

NATO logosunda sıkça gördüğünüz “OTAN” ifadesi merak konusu oluyor. Peki OTAN ne anlama geliyor?

Aslında OTAN, NATO’nun Fransızca açılımının kısaltmasıdır. NATO’nun İngilizce adı “North Atlantic Treaty Organization” (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) iken, Fransızca adı “Organisation du Traité de l’Atlantique Nord” şeklindedir. Bu Fransızca adın baş harfleriyle OTAN oluşur.

NATO'nun resmi dilleri

NATO’nun resmi dilleri İngilizce ve Fransızca olduğu için örgütün belgelerinde ve web sitesinde NATO / OTAN ifadesi birlikte kullanılır. Bu sayede İngilizce ve Fransızca adlar eşit biçimde temsil edilmiş olur.

NATO’nun resmi yayınlarında da belirtildiği üzere, logo ve belgelerde NATO / OTAN kullanımı standarttır ve başka dil versiyonlarıyla değiştirilmez.

Kaynak: NATO’nun resmi yayınları ve görsel kimlik yönergeleri (act.nato.int)

Benzer Haberler

Bu minik cam kare 10.000 yıl boyunca milyonlarca veriyi depolayabilir

26.02.2026Gündem

Donmuş mağarada keşfedilen mikrop antibiyotiklere tamamen dirençli

18.02.2026Gündem

Acısız Tüm Bölümleriyle Yayında!

26.01.2026Gündem

Semt Çocuğu Tüm Bölümleriyle Yayında!

08.11.2025Gündem

Yeni Nesil Aile Tüm Bölümleriyle Yayında!

24.10.2025Gündem
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey GirlHistory Of War

 

How It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomist

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiBSeriesBSeriesB RollBrollUserGiriş