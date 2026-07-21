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Lezzet

Pekmezli Su Muhallebisi Tarifi

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Az malzemeyle hazırlanan geleneksel tatlılar arasında özel bir yere sahip olan bu hafif lezzet, ipeksi kıvamı ve üzerine gezdirilen pekmezin doğal aromasıyla sofralara nostaljik bir dokunuş katıyor.

Süt, su ve nişastanın uyumuyla hazırlanan yumuşacık dokusu sayesinde hem pratik hem de ekonomik bir tatlı alternatifi sunan pekmezli su muhallebisi tarifi, sade lezzetlerden hoşlananlar için çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her an keyifle servis edilebilecek enfes bir seçenek oluyor. Peki; pekmezli su muhallebisi nasıl yapılır? İşte pekmezli su muhallebisi tarifi ve malzemeleri...


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