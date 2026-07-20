Kat kat yumuşacık dokusu, bol peynirli iç harcı ve maden suyunun verdiği puf puf kıvamıyla öne çıkan dondurucuya atmalık sodalı dilim börek tarifi, önceden hazırlanıp derin dondurucuda saklanabilmesi sayesinde özellikle yoğun günlerde büyük kolaylık sağlar.

Kahvaltı sofralarından çay saatlerine, ani gelen misafirlerden pratik akşam öğünlerine kadar her an elinizin altında bulunacak bu lezzetli börek, dışı nar gibi kızarırken içi yumuşacık kalır ve ilk günkü tazeliğini uzun süre korur. Peki; dondurucuya atmalık sodalı dilim börek nasıl yapılır? İşte dondurucuya atmalık sodalı dilim börek tarifi ve malzemeleri...



