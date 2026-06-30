Poolish Tekniği İle Rustik Sandviç Ekmeği Tarifi

Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak ve gözenekli yapısıyla öne çıkan bu ekmek, uzun fermantasyon sayesinde zenginleşen aromasıyla sofralara fırından yeni çıkmış ekmek lezzeti taşır.

Ön hamur yöntemiyle hazırlanan bu tarif, hamurun daha güçlü bir yapı kazanmasını sağlarken aynı zamanda geç bayatlayan ve kolay dilimlenen bir sonuç elde etmenize yardımcı olur. Kahvaltılardan sandviçlere, çorba eşliklerinden davet sofralarına kadar pek çok öğünde keyifle tüketebileceğiniz poolish tekniği ile rustik sandviç ekmeği tarifi, evde profesyonel fırın kalitesinde ekmek hazırlamak isteyenler için hem lezzetli hem de uygulanabilir bir alternatiftir. Peki; poolish tekniği ile rustik sandviç ekmeği nasıl yapılır? İşte poolish tekniği ile rustik sandviç ekmeği tarifi ve malzemeleri...



