Puf Puf Kabaran Kakaolu Mini Pancake Tarifi

Yumuşacık dokusu, yoğun kakao aroması ve puf puf kabaran yapısıyla kahvaltılara ve çay saatlerine lezzet katacak kakaolu mini pancake tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de iştah açan görünümüyle herkesin favorisi olmaya aday.

Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşacık kalan bu minik pancake'ler; çikolata sosu, taze meyveler veya pudra şekeriyle servis edildiğinde çok daha özel bir lezzete dönüşüyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle çocukların da severek tüketeceği tatlı bir alternatif sunarken, misafir sofralarına da şık ve lezzetli bir dokunuş katıyor. Peki; kakaolu mini pancake nasıl yapılır? İşte kakaolu mini pancake tarifi ve malzemeleri...



