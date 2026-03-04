Hafif yapısı ve şık görünümüyle tatlı severlerin favorileri arasında yer alan saray lokumu tarifi, yumuşacık muhallebi katmanı ve kremalı iç dolgusu ile oldukça lezzetli bir sütlü tatlıdır.

Özellikle çay saatlerinde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilen saray lokumu tarifi, Hindistan cevizi ile kaplanan yapısı sayesinde hem pratik hem de göz alıcı bir sunum sunar. Az malzemeyle hazırlanabilen bu tatlı, ferah aroması ve yumuşak dokusuyla her lokmada hafif ama keyifli bir lezzet deneyimi yaşatır. Peki; saray lokumu nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...