Telefon tutucusu, araç kamerası, multimedya ekranı... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu
Bir süre önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran araç içi görüntü cihazları, telefon tutucuları, araç kameraları ve ses sistemlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca sürücünün merak ettiği telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve araç içi ses sistemlerinin kullanımına ilişkin kurallar netlik kazandı.
Araç içi telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerinin kullanımına ilişkin tartışmalara son noktayı koyan yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.
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