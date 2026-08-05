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Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları belli oldu: En çok hangi amaçla kullanıldı?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı araştırma sonuçları, Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Buna göre, internet kullanan bireylerin oranı yüzde 92,3'e ulaşırken, internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı ise yüzde 76 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılına ait Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre, internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında yüzde 90,9 iken 2026 yılında yüzde 92,3 oldu.