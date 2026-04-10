Tour de France ruhu İstanbul’a geliyor: L’Étape Türkiye üçüncü kez düzenlenecek

Tour de France’ın amatör serisi L’Étape Türkiye, 20 Eylül 2026’da İstanbul’da düzenlenecek. Beykoz Spor Ormanı’ndan başlayacak yarışa 50 ülkeden yaklaşık 2.500 bisikletçinin katılması bekleniyor.

Bu yıl üçüncü kez yapılacak L’Étape Türkiye by Tour de France yarışına Yüce Auto Škoda ikinci kez sponsor oluyor. Etkinlik, dünyaca ünlü Tour de France yarışının amatör serisinin Türkiye ayağını oluşturuyor.

Yarış Beykoz Spor Ormanı’ndan başlayacak

Yarışın başlangıç noktası Beykoz Spor Ormanı olacak. Parkur, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde doğa ve şehir yollarını bir araya getirecek.

Organizatörler 2026 yılında yaklaşık 50 ülkeden 2.500 sporcunun yarışa katılmasını bekliyor.

Škoda’nın geçmişinde bisiklet var

Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, basın toplantısında markanın bisikletle olan bağını hatırlattı.

Škoda’nın temeli 1895 yılında Laurin ve Klement tarafından atıldı. İkili ilk olarak “Slavia” adlı bir bisiklet üretti. Bu girişim daha sonra otomobil markasının doğmasına yol açtı.

Başar, bisikletin şirket için sadece geçmişin bir parçası olmadığını söyledi. Ona göre bisiklet, şehir ulaşımının geleceğinde de önemli bir rol oynayabilir. Bu yüzden marka, bisiklet kültürünü yaygınlaştıran etkinliklere destek vermeye devam ediyor.

Tour de France deneyimi amatör bisikletçilere açılıyor

L’Étape Türkiye, farklı seviyelerdeki bisikletçilere iki ayrı parkur sunacak.

Uzun parkur: 105 kilometre

105 kilometre Toplam tırmanış: 1.583 metre

Bu parkur dayanıklılık ve teknik sürüş becerisi gerektiriyor.

Daha kısa parkur ise 52,4 kilometre uzunluğunda olacak. Bu rota daha dengeli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yarıştan önce şehir turu yapılacak

Etkinlik yalnızca yarıştan ibaret değil. Organizasyon kapsamında 13 Eylül 2026’da Halk Sürüşü düzenlenecek.

Bu sürüş Üsküdar’dan başlayacak ve Sepetçiler Kasrı’nda sona erecek. Her seviyeden bisikletçi bu etkinliğe katılabilecek.

Ayrıca Beykoz Spor Ormanı’nda bir bisiklet festivali düzenlenecek. Programda çocuklar ve aileler için farklı etkinlikler yer alacak.