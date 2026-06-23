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Lezzet

Yazın En Ferah Tatlısı: Şeftalili Tiramisu Tarifi

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Klasik tiramisunun yumuşacık dokusunu yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan şeftaliyle buluşturan bu tatlı, hafif ve ferah lezzetiyle öne çıkar.

Kat kat kreması, meyve aromasıyla zenginleşen sosu ve ağızda dağılan dokusuyla her kaşıkta ayrı bir keyif sunar. Özellikle sıcak günlerde serinletici bir tatlı alternatifi arayanlar için ideal olan şeftalili tiramisu tarifi, kahvesiz yapısıyla çocukların da severek tüketebileceği bir lezzet sunar. Şeftalinin doğal tatlılığı sayesinde dengeli bir aroma yakalayan bu özel tarif, hem günlük sofralarda hem de davetlerde şık sunumuyla beğeni toplar. Peki; şeftalili tiramisu nasıl yapılır? İşte şeftalili tiramisu tarifi ve malzemeleri...


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