Zamansız bir klasik: Yaz sezonu için öne çıkan puantiyeli parçalar
Moda dünyasında trendler büyük bir hızla değişip dönüşürken, bazı desenler var ki zamana meydan okuyan asaletleriyle her sezon podyumların ve sokakların başrolünü kimseye kaptırmıyor.
İşte o köklü ve asil desenlerin başında gelen puantiye, bu yaz o nostaljik ve romantik ruhunu fütüristik kesimlerle birleştirerek sezonun en güçlü stil koduna dönüşüyor.
İşte bu sezon mutlaka radarınızda olması gereken ve stilinize ilham verecek o 5 kilit parça...
İPEKYOL
Püsküllü Puantiye Desenli Fular
ZARA
Puantiyeli straplez tulum
GANNI
Siyah Kadın Büzgülü Çanta
BEYMEN CLUB
Puantiyeli etek
SELF PORTAIT
Siyah Puantiyeli Mini Kokteyl Elbise