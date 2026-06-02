Zamansız bir klasik: Yaz sezonu için öne çıkan puantiyeli parçalar

Moda dünyasında trendler büyük bir hızla değişip dönüşürken, bazı desenler var ki zamana meydan okuyan asaletleriyle her sezon podyumların ve sokakların başrolünü kimseye kaptırmıyor.

İşte o köklü ve asil desenlerin başında gelen puantiye, bu yaz o nostaljik ve romantik ruhunu fütüristik kesimlerle birleştirerek sezonun en güçlü stil koduna dönüşüyor.

İşte bu sezon mutlaka radarınızda olması gereken ve stilinize ilham verecek o 5 kilit parça...