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Moda
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Zamansız bir klasik: Yaz sezonu için öne çıkan puantiyeli parçalar

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Moda dünyasında trendler büyük bir hızla değişip dönüşürken, bazı desenler var ki zamana meydan okuyan asaletleriyle her sezon podyumların ve sokakların başrolünü kimseye kaptırmıyor.

İşte o köklü ve asil desenlerin başında gelen puantiye, bu yaz o nostaljik ve romantik ruhunu fütüristik kesimlerle birleştirerek sezonun en güçlü stil koduna dönüşüyor.

İşte bu sezon mutlaka radarınızda olması gereken ve stilinize ilham verecek o 5 kilit parça...


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