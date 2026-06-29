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Lezzet

Zeytinyağlı Peynirli Sakız Kabağı Dolması

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Yaz aylarının en sevilen sebzelerinden biri olan sakız kabağı, hafif yapısı ve yumuşak dokusuyla sofralara ferah bir lezzet taşır.

Taze otlar ve peynirle hazırlanan iç harcı sayesinde hem besleyici hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunan bu tarif, zeytinyağının eşsiz aromasıyla daha da zenginleşir. Özellikle hafif öğünlerden vazgeçemeyenler için peynirli sakız kabağı dolması tarifi, pratik hazırlanışı, zarif sunumu ve dengeli lezzetiyle yaz sofralarında sık sık yer vermek isteyeceğiniz nefis seçeneklerden biri olacaktır. Peki; peynirli sakız kabağı dolması nasıl yapılır? İşte peynirli sakız kabağı dolması tarifi ve malzemeleri...

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