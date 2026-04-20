Yaşam
2 dk okunma süresi
Maison Française

2026 dekorasyon pusulasındaki 7 trend

2026, evleri kusursuz vitrinler olmaktan çıkarıp yaşayan, değişen ve hissedilen alanlara dönüştürüyor.

Akışkan formlar, kucaklayan mobilyalar, zanaat izi taşıyan yüzeyler, dokunma hissini besleyen dokular, heykelsi aynalar, modüler yaşam senaryoları ve bilinçli deformasyon, yeni dönemde iç mekanın estetikten önce ruh haline, kontrolden önce insani ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor. Bu, bir stil meselesinden çok, çağın temposuna karşı geliştirilen yeni bir yaşam dili.

Kapak fotoğrafı: Proje Kelly Behun.

Organik akışkan ahşap formlar

Perdahlı köşeler, uzun ömürlü biyofili

2026’nın en sessiz ama etkili trendi, mobilyanın akışkan bir siluete bürünmesi. Sert köşeler, keskin pahlar ve mimari olarak çok net konturlar, yerini kavisli yüzeylere, sanki tek bir nefeste çizilmiş gibi duran hatlara bırakıyor. Dışarıdaki hız, bildirimler, gündemin keskinliği; iç mekanda daha yuvarlak bir karşılık arıyor. Akışkan ahşap siluetler bu yüzden yalnızca dekoratif değil; güvenli, kapsayıcı ve nazik bir atmosfer kurgulamanın araçları. Bu trendin yükselmesi biraz da şehir hayatının gerçeği... Metrekareler küçüldükçe minimalizm öne çıkıyor. Ahşap gibi sıcak bir malzemenin organik hatlarla birleşmesi ise minimalizmin soğukluğunu törpüleyip zamansız bir yumuşaklık yaratıyor. Wellness tarafında ise iki katman var: Birincisi, görsel sakinlik. Kavisler gözü dinlendirir. İkincisi, ahşap zaten biyofilik bir malzeme. Doğal lif, sıcaklık ve tanıdıklık hissi veriyor. Üzerine bir de akışkan form geldiğinde, ev bir çeşit yavaşlama merkezine dönüşüyor. 2026’da bu yüzden organik siluetleri sadece mobilyada değil, kemerli nişlerde, dalga formunda duvar kaplamalarında, kıvrımlı mutfak adalarında daha sık göreceğiz. Bu, post-pandemi evyaşam kültürünün bir devamı ama aynı zamanda sürdürülebilirlik anlatısının da parçası: Uzun ömürlü, kolay eskimeyen formlar.

