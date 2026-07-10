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Lezzet

3 Haftada Yapılan Siyah Zeytin Tarifi

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Dalından toplandıktan sonra yalnızca birkaç temel malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu geleneksel yöntem, sabır gerektirse de sonunda doğal, etli ve lezzetli zeytinler elde etmenizi sağlar.

Yaklaşık 3 haftada olgunlaşan bu pratik yöntem sayesinde zeytinler acılığını büyük ölçüde kaybederken doğal dokusunu korur. Evde katkı maddesi kullanmadan hazırlayabileceğiniz siyah zeytin tarifi, kahvaltı sofralarına eşsiz bir lezzet katarken uzun süre tazeliğini muhafaza eden, tamamen doğal zeytinler hazırlamanıza da olanak tanır. Peki; siyah zeytin nasıl yapılır? İşte siyah zeytin tarifi ve malzemeleri...


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