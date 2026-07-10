Olgun armutların doğal tatlılığını tarçın, zencefil ve karanfil gibi aromatik baharatlarla buluşturan bu nefis marmelat, kahvaltı sofralarına ve tatlı tariflerine farklı bir lezzet kazandırır.

Kıvamı, yoğun meyve aroması ve mis gibi kokusuyla öne çıkan baharatlı armut marmelatı tarifi, ev yapımı reçel ve marmelat sevenler için hem pratik hem de uzun süre keyifle tüketilebilecek özel bir alternatiftir. İster kızarmış ekmeğin üzerine sürerek ister tatlılarınızda kullanarak her kaşıkta baharatların ve armudun mükemmel uyumunu hissedebilirsiniz. Peki; baharatlı armut marmelatı nasıl yapılır? İşte baharatlı armut marmelatı tarifi ve malzemeleri...



