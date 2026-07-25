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Lezzet

3 Malzemeyle Mayasız Pişi Tarifi

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Kısa sürede hazırlanan, mayalama derdi olmadan kabaran ve dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık kalan 3 malzemeyle mayasız pişi tarifi, yalnızca birkaç temel malzemeyle lezzetli bir kahvaltılık hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Yoğurt sayesinde yumuşak dokusunu koruyan, kabartma tozuyla kolayca kabaran bu pratik tarif; hafta sonu kahvaltılarından çay saatlerine kadar günün her anında sıcak sıcak servis edilebilecek, zahmetsiz ama doyurucu bir lezzet sunar. Peki; mayasız pişi nasıl yapılır? İşte mayasız pişi tarifi ve malzemeleri...


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