“Adı Sevgi”nin ışıltılı yıldızı Lara Domaç

Genç oyuncu Lara Domaç, “Teşkilat” ve “Adı Sevgi”deki rolleriyle ekranlarda parlıyor. Hiphop dansından keman çalmaya, kitap okumadan seyahate kadar renkli hobilerini Heygirl’e anlatan Lara, yaşam ve güzellik sırlarını da samimi bir şekilde paylaştı.

Öncelikle Lara kimdir?

Lara, 1999 yılında İstanbul’da doğup büyümüş, ailesine çok düşkün, heyecanlı, kıpır kıpır, azimli ve duygusal bir terazi burcu kadını.

En son “Teşkilat” dizisinde Roza karakterini canlandırdın. Şimdi ise “Adı Sevgi” dizisiyle ekranlardasın. Oynadığın karakterlerle aranda benzer noktaların var mı?

Roza yaşının ve toyluğunun verdiği fevri hareket ve tepkilere sahip bir kızdı. Doğduğundan beri el bebek gül bebek büyütülmüş, çok iyi koşullarda yaşam sürmüş, istediği her şeye sahip olmuş. Fakat aynı zamanda vatan haini bir adamın kızı olmasına rağmen kendisi çevreye karşı oldukça duyarlı, bilinçli, hayvan sever ve aslında özünde iyi niyetli bir kızdı. Bu son saydığım özelliklerine baktığımızda Roza’yla ortak noktalarım olduğu çok açık. Çok şanslıyım ki birbirinden başarılı ve usta oyuncularla çalışma fırsatını deneyimledim. Bu yüzden Roza’yı asla unutmayacağım. Projede senaryo gereği karakterim öldü ve rolüm son buldu devamında da “Adı Sevgi” dizisiyle anlaştım. Fidan ise, naif, iyi niyetli, masum bir genç kız. Baykara Ailesi’nin himayesi altında büyümüş. Annesi ve abisi çok dişli, sesi yüksek çıkan türden karakterler. Fidan ise onların tam tersi. Arkadaşlarına çok düşkün özellikle de Esma ve Zeynep’e. Kasabaya yeni gelen idealist öğretmen Elif, diğer öğrencilere olduğu gibi Fidan’ın da hayatına dokunacak, değişimler yaratacak. Baskıcı ailelerine karşılık onlar için bir umut ışığı olacak.

Rollerine hazırlanırken belli bir çalışma stilin var mı?

Çalışma stilim tamamen benden istenen karaktere göre değişiklik gösteriyor. Spesifik olarak sete çıkmadan önce şunları yaparım, karaktere hazırlanırken bunları yaparım diyebileceğim bir şey yok. Günlük hayatımda gözlemci ve dikkatli biriyimdir. İnsanları ve insanların olaylar karşısında verdiği tepkileri izlerim. Filmlerde gördüğüm ve beğendiğim sahneleri evde kendi kendime canlandırırım. Bazen ayna karşısına geçer rolüme o şekilde çalışırım. Ne kadar doğru bir yöntem olduğu tartışılır. Çok dizi/film izleyip kitap okumaya çalışırım.

Bir günlüğüne sevdiğin bir film karakterine dönüşseydin bu kim olurdu?

Bir günlüğüne beyin kapasitemin %100’ünü kullanabilmeyi ve bunun doğuracağı sonuçları görmeyi çok isterdim. Dolayısıyla Lucy diyorum:)

Bunun dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsun?

14 yaşından beri profesyonel olarak hiphop dansıyla uğraşıyorum. Birkaç sene önce sırtımdan ufak bir rahatsızlık geçirdiğim için dansı profesyonel anlamda bırakmak durumunda kaldım. Şu an yarışmalara çıkamasam da, hala keyif aldığım için hobi olarak dans etmeye devam ediyorum. Aynı zamanda keman çalmayı, film izlemeyi, kitap okumayı ve seyahat etmeyi çok seviyorum.

Hayatını değiştiren bir güzellik tüyosu var mı, bizimle paylaşır mısın?

Bol su içmek ve dengeli beslenmek bütün tüyoları geride bırakabilecek kadar önem taşıyor bence. Haftada bir gün mutlaka kil maskesi yaparım ya da Türk kahvesinin telvesini yüzüme sürerim. Sonrasında cildime inanılmaz bir rahatlama ve ışıltı getirdiğini düşünüyorum.

Bir ilişkide neler hoşuna gider ya da hangi durumlarda arkana bakmadan uzaklaşırsın?

İlişkilerde hepimizin olmazsa olmazları vardır elbet. Sanırım benim ki de heyecan. Saygı, sevgi, güven, dürüstlük, empati bunlar benim için o ilişkiyi ayakta tutacak, sürekli kılmaya yarayacak olmazsa olmazlardır ama ilk etapta heyecan duymazsam zaten o saygıyı veya sevgiyi görmeye de ihtiyacım kalmaz. Genelde kendiyle çok ilgilenen insanlardan hoşlanmam ve sanırım rastlarsam en hızlı şekilde arkama bakmadan uzaklaşırım. İlişkilerimde iyi bir dinleyici olduğumu düşünürüm ve karşı taraftan da bunu beklerim. Sadece tek taraflı davranan, sürekli kendinden bahseden insanlardan hiç haz etmem. Bu sadece ikili gönül ilişkilerinde değil arkadaşlık ilişkilerimde de dikkat ettiğim bir kriterdir.

Olmasını istediğin 3 şey ne?

Tabii ki benim de gerçekleşmesini istediğim pek çok şey var. Ancak nazara inanan biri olduğum için bireysel istek ve hayallerimi çok dillendirmeyi tercih etmiyorum. Hayallerimden söz ettiğimde, sanki gerçekleşmeyecekmiş gibi bir his oluşuyor içimde. Dilerim ki kadına yönelik şiddetin olmadığı, kimsenin dili, dini, ırkı ya da yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, kimsenin ötekileştirilmediği bir yıl olsun. Hepimiz için daha adil, daha huzurlu ve daha umut dolu günler getirsin.

En son ne aldın?

Atkı.

En son neye çok güldün?

“The Office.”

En son bitirdiğin makyaj malzemesi?

Allık.

En son hangi ünlüyü stalkladın?

Zendaya.