Bay D’nin sırları

Asla yaşlanmayan Bay D: Thomas Brodie-Sangster’ın doğru bilinen yanlışlarını, aşk hayatını, hobilerini ve kariyer sırlarını bir araya getirdik.

DOĞRU. Thomas ilk büyük oyunculuk denemesini 13 yaşında “Aşk Her Yerde” filminde yaşadı. Filmde Başbakanı canlandıran Hugh Grant ile kan bağı var. Üstelik Hugh, Thomas ile tanışana kadar onunla akraba olduğunu bilmiyormuş. Thomas, “Büyükannesi ve benim büyük büyükannem kız kardeşler. O, bunu bilmiyordu. ‘Görünüşe göre sen amcamsın, kuzenimsin falan’ dedim. Sonra annemi ve amcamı hatırladı ve o günden sonra sette ‘Merhaba kuzen’ diye beni selamlamaya başladı. Bu oldukça havalıydı” diye Hugh ile ilişkisinden bahsediyor.

“‘Maze Runner’ın devamında oynayacak”

YANLIŞ. Şu sıralar seri ile ilgili bir proje ortada yok. Ama olursa Thomas istediği halde, gelecek “Maze Runner” projesinde yer almayabileceğini söyledi. Neden olarak da, rol için yaşlı olduğunu belirtti. Biri Thomas’a yaşından en az 10 yaş küçük gösterdiğini söylesin:)

“One Direction hayranı”

DOĞRU. Birkaç kez grup üyeleriyle karşılaşmış ve aralarında güzel bir enerji oluşmuş. Birçok hayranı onu Harry Styles ile çok benzetiyor. Üstelik Thomas ve Harry de bunu kabul ediyor. İkili zaman zaman bu benzerlikleri hakkında konuşuyormuş.

“Müzik eğitimi aldı”

YANLIŞ. “Bas çalıyorum. Biraz da gitar çalarım. Hiç müzik eğitimi almadım. Babam bana ‘Aşk Her Yerde’ filmi için bateri çalmayı öğretti ve şimdi hala bateri çalıyorum. Ama ben bir baterist ya da gitarist değilim” diye anlatıyor.

“‘Harry Potter’da Ron’u oynayacaktı”

DOĞRU. 2001 yapımı “Harry Potter ve Felsefe Taşı” filminde Ron rolü için seçmelere katıldı. Henüz 10 yaşındayken seçmelere giden Thomas, rolü Rupert Grint’e kaptırdığı için duyduğu pişmanlığı ve hayal kırıklığını şu şekilde anlatıyor: “Bu benim ilk reddedilme deneyimimdi ve beni oldukça etkiledi. Öfke ve hayal kırıklığı hissettim ama rolü bana vermediği için kimseyi suçlayamazdım. Yine de, bir dahaki sefere başka projelerin seçmelerine gittiğimde, incinmemek için kendimi buna hazırlamam gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum.”

“Kız arkadaşı yok”

YANLIŞ. Thomas, Gzi Wisdom adlı Avustralyalı model ve fotoğrafçıyla uzun süredir birlikte. 2019 Sevgililer Günü’nde Gzi, ikisinin bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Hala da, tam gaz devam ediyor.

“Disleksi ile mücadele ediyor”

DOĞRU. Başarılı oyuncu kitap okumayı istediği halde zorlandığını söylüyor. “Okumakta zorlanıyorum. Biraz disleksi ile mücadele ettiğim için okumak epey zamanımı alıyor ve genel olarak pek kitap okuyan biri değilim. ‘Game of Thrones’ gibi uzun bir seriyi okumak bana çok ürkütücü geliyor” diye neler yaşadığını anlatıyor.

“O bir vampir”

Doğru diyebiliriz:) Çünkü Thomas asla yaşlanmıyor. 1990 doğumlu oyuncu, 10 sene önce nasılsa, şimdi de öyle görünüyor. Eminiz, bundan 10 yıl sonra da, şimdiki gibi görünecek.”