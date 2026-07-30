Az Ölçülü İki Kişilik Islak Kek Tarifi

Tatlı krizlerini büyük porsiyonlar hazırlamadan gidermek isteyenler için ideal olan az ölçülü iki kişilik ıslak kek tarifi, yumuşacık dokusu ve bol sosuyla kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet sunuyor.

Tam kıvamında kabaran, çikolatalı sosunu içine çekerek her lokmada yoğun bir lezzet veren bu pratik kek, çay ve kahve saatlerini tatlandırmak için hem kolay hem de oldukça ekonomik bir alternatif oluyor. Peki; ıslak kek nasıl yapılır? İşte ıslak kek tarifi ve malzemeleri...



